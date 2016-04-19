全球市场动荡属反应过度 不构成持久冲击--澳洲央行总裁

路透纽约4月19日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周二称，全球金融市场近几个月动荡是反应过度，动荡本身并未对全球经济成长前景构成风险。

史蒂文斯在纽约针对国际展望表示，全球央行藉由货币政策所能作到的已接近极限。

“当然回报成效递减已开始显现，”说到各地愈来愈多奇特政策措施时，史蒂文斯这样表示。

“也许这与市场信心很容易被搅扰有关系，”他补充称，“最近给人的感觉是，如果形势恶化，各国央行手中的工具所剩不多了。”

不过，史蒂文斯辩称，市场剧烈动荡是对全球经济成长走软迹象的过度反应。他表示，许多市场近期反弹表明，这并非是一场可能让经济成长进一步脱离正轨的严重金融冲击的开始。

澳洲央行3月曾表示，市场动荡是该行可能考虑降息的原因之一，但此后摒弃了这个条件。史蒂文斯在书面演讲稿中未提及国内政策或经济表现。(完)