澳洲央行会议记录显示央行对经济看法乐观 增强不会继续降息看法

路透悉尼2月21日 - 澳洲央行乐观看待经济前景，因矿业投资下降对经济成长的拖累作用可能较快减弱。这增强了认为央行不会进一步降息的看法。

澳洲央行2月会议记录显示，当时决定连续第七个月维持利率于1.5%的纪录低位时，央行心态很乐观。央行曾在去年8有和5月降息。

到年底经济增长率料升至3%，第三季经济意外萎缩只是缘于“暂时性因素”，因此可以无视澳洲或陷入25年来首次衰退的担忧。

“矿业投资荣景结束后，经济正在继续转型。”会议记录显示。

“澳洲铁矿石的低成本生产商料进一步提高产量，而液化天然气产量增加料将对经济产出增长做出重大贡献。矿业投资减少对增长造成的拖累亦料将减小。”

第三季经济萎缩后，澳洲央行已将对近期经济增长的预估削减整整1个百分点，但其相信未来两年经济将出现反弹。

核心通胀率目前在1.5%的记录低点，预计只会慢慢上升，到2017年中升至约1.75%，在2019年中前可能都无法完全回到澳洲央行设定的2-3%目标。

“消费增长料强于2016年中时的低迷情况。但消费增幅料有限，因预计家庭收入增速较缓慢。”

委员会成员再度指出，澳洲主要大宗商品出口价格过去几个月大幅上涨，这推动澳洲12月录得纪录最大贸易顺差。

分析师预计，这种好处会渗透至获利、薪资和税收，对名义增长是一福音，但同时也削弱了进一步降息的理由。

澳洲两个最大的城市--悉尼和墨尔本的房价涨势加快，但却是受房产投资贷款复苏的带动，降低了推出刺激举措的可能性。

据地产资讯机构CoreLogic数据，1月房价按年上涨10.7%，其中悉尼涨幅高达16%。

澳洲央行总裁洛威一再表示，进一步降息可能刺激已经债务沉重的家庭继续大举借债，这会抵消刺激举措给经济带来的好处。(完)