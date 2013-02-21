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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 07:42 BJT

澳元汇率: 当前水准略有高估,无需干预--澳洲央行总裁史蒂文斯

路透堪培拉2月22日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证词陈述时称:

* 澳元汇率有些高估,但幅度并不大

* 当前澳元汇率水准不需干预 (完)
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