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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:59 BJT

新闻稿: 澳洲央行总裁史蒂文斯在国会作证的开场讲话

2012年全球国内生产总值(GDP)料增长约3.25%,略低于平均水平.预计2013年GDP增长率将比这个水准稍高一些,2014年则将进一步加快.

展望未来,资源部门投资目前似乎已经触顶.峰值极高,但我们并不认为短期内会迅速下滑.

综合所有情况,就2012年整体而言,虽然经济成长大致符合趋势,但我们的感觉是随着经济步入2013年,经济增速略低于趋势.我们倾向于认为近期前景或大同小异,但情况可能会进一步走强.(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)
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