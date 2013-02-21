新闻稿: 澳洲央行总裁史蒂文斯在国会作证的开场讲话

2012年全球国内生产总值(GDP)料增长约3.25%,略低于平均水平.预计2013年GDP增长率将比这个水准稍高一些,2014年则将进一步加快.

综合所有情况,就2012年整体而言,虽然经济成长大致符合趋势,但我们的感觉是随着经济步入2013年,经济增速略低于趋势.我们倾向于认为近期前景或大同小异,但情况可能会进一步走强.(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)