台湾金融：金管会称上半年保险RBC计算将国外公债/公司债改依信评分三类

路透台北6月6日 - 台湾金管会周二公布将调整今年上半年保险业资本适足率计算，包括将现行的国外公债及公司债改依信评区分为三类，并将外汇风险分为“兑台币”及“兑外币”等风险计算，不再区分已开发国家及新兴市场。

金管会并表示，考量寿险业负债特性及资产配置现况，以合理反映寿险业经营风险，修正现行资产集中度计算方式，将国外债券由国外公债、国外公司债等二类修正为依信用评等分为三类。

“请业者试算过，这次修正影响有限，(RBC)变动幅度都在10%以内，基本上都差不多增加。”金管会保险局副局长张玉煇说。

此次金管会将保险业国外债券投资分为穆迪信用评等公司评定为Aa3级或相当等级以上、A1级或A2级或相当等级、A3级以下或无信用评等者等三类，同时增加风险系数1.005组别，以鼓励业者降低风险资本。

另金管会也指出，此次修正外汇风险则主要考量避险操作及外币保险商品等实务皆以币别办理，修正后以合理反应保险业风险。