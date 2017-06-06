台湾金融：金管会称上半年保险RBC计算将国外公债/公司债改依信评分三类

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月6日 - 台湾金管会周二公布将调整今年上半年保险业资本适足率计算，包括将现行的国外公债及公司债改依信评区分为三类，并将外汇风险分为“兑台币”及“兑外币”等风险计算，不再区分已开发国家及新兴市场。
金管会并表示，考量寿险业负债特性及资产配置现况，以合理反映寿险业经营风险，修正现行资产集中度计算方式，将国外债券由国外公债、国外公司债等二类修正为依信用评等分为三类。
“请业者试算过，这次修正影响有限，(RBC)变动幅度都在10%以内，基本上都差不多增加。”金管会保险局副局长张玉煇说。
此次金管会将保险业国外债券投资分为穆迪信用评等公司评定为Aa3级或相当等级以上、A1级或A2级或相当等级、A3级以下或无信用评等者等三类，同时增加风险系数1.005组别，以鼓励业者降低风险资本。
另金管会也指出，此次修正外汇风险则主要考量避险操作及外币保险商品等实务皆以币别办理，修正后以合理反应保险业风险。
因台币今年前四月升值逾6%，至4月底保险业外汇价格变动准备金余额再减至170亿台币，前四月共计冲抵271亿台币，并跌破2012年3月初设时的201亿。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为