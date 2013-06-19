全球高净值人群的财产和人数双双增长--研究

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透6月18日 - 根据一项对高净值人群的研究，全球百万富翁人数去年增加9.2%，达到1,200万，部分归因于股市、债券和房地产市场的同时走强。
加拿大皇家银行旗下的财富管理(RBC Wealth Management)和凯捷金融服务(Capgemini Financial Services)周二发布了对高净值人群进行的调查结果。拥有逾100万美元投资额的人即归属高净值人群。
北美的百万富翁人数最多，达到370万人。但研究预测，2011年曾位居榜首的亚太地区将再次夺魁。
北美高净值人群的增加部分在于股市上涨。2012年，标普500指数累计上涨了13%。研究称，北美投资者将其37%的资产用于股票投资，远远高于往往更为保守的亚太地区投资者的投资比例。
全世界最富裕人口持有的财产数额也大幅增加，上涨10%至46.2万亿美元，远高于经济危机前2007年的40.7万亿美元。研究预测，到2015年，高净值财富年均将增加6.5%，达到55.8万亿美元，主要将归功于亚太地区经济的增长。
调查发现，53%的美国富人倾向于让一家公司处理他们的金融账户，但艾特集团(Aite Group)在2011年的研究显示，有超过半数的高净值投资者委托四家或更多的金融机构打理账户。
艾特集团分析师施密特（Sophie Schmitt）表示：“大家都愿意聘用一位超级顾问，但找到一家能打理好的很难。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
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