全球高净值人群的财产和人数双双增长--研究

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月18日 - 根据一项对高净值人群的研究，全球百万富翁人数去年增加9.2%，达到1,200万，部分归因于股市、债券和房地产市场的同时走强。
加拿大皇家银行旗下的财富管理(RBC Wealth Management)和凯捷金融服务(Capgemini Financial Services)周二发布了对高净值人群进行的调查结果。拥有逾100万美元投资额的人即归属高净值人群。
北美的百万富翁人数最多，达到370万人。但研究预测，2011年曾位居榜首的亚太地区将再次夺魁。
北美高净值人群的增加部分在于股市上涨。2012年，标普500指数累计上涨了13%。研究称，北美投资者将其37%的资产用于股票投资，远远高于往往更为保守的亚太地区投资者的投资比例。
全世界最富裕人口持有的财产数量也大幅增加，上涨10%至46.2万亿美元，远高于经济危机前2007年的40.7万亿美元。研究预测，到2015年，高净值财富年均将增加6.5%，达到55.8万亿美元，主要将归功于亚太地区经济的增长。
调查发现，53%的美国富人倾向于让一家公司处理他们的金融账户，但艾特集团(Aite Group)在2011年的研究显示，有超过半数的高净值投资者委托四家或更多的金融机构打理账户。
艾特集团分析师施密特（Sophie Schmitt）表示：“大家都愿意聘用一位超级顾问，但找到一家能打理好的很难。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。