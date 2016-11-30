苏格兰皇家银行未能通过压力测试 称将采取行动提高资本金水平

路透伦敦11月30日 - 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)周三称，已与英国央行的监管机构达成一项行动计划，提高其资本金水平。此前苏皇银行未能通过英国央行的银行业压力测试。

苏皇称，将采取应能弥补资本金缺口的行动，包括出售非核心贷款、削减成本以及在全行范围内减少资产，但或许还将不得不采取进一步措施。

“可能还要在管理方面采取其它行动，直到苏皇的资产负债表强韧到足以通过压力测试，”该行称。(完)