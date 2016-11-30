苏格兰皇家银行未能通过压力测试 称将采取行动提高资本金水平

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月30日 - 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)周三称，已与英国央行的监管机构达成一项行动计划，提高其资本金水平。此前苏皇银行未能通过英国央行的银行业压力测试。
苏皇称，将采取应能弥补资本金缺口的行动，包括出售非核心贷款、削减成本以及在全行范围内减少资产，但或许还将不得不采取进一步措施。
“可能还要在管理方面采取其它行动，直到苏皇的资产负债表强韧到足以通过压力测试，”该行称。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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