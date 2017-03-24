苏格兰皇家银行计划结束180家分行业务，因客户多选择网上银行

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透3月24日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)周四表示，计划关闭在英国和爱尔兰的约180家分行，约1,000人面临被裁员的风险。
这家位于爱丁堡的银行在声明中称，由于有越来越多的客户选择网上银行，给零售银行业务带来“巨大转变”，故做出上述调整。
苏格兰皇家银行表示，在英国可能会裁撤770名左右的岗位，爱尔兰裁减约220个。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。