苏格兰皇家银行计划结束180家分行业务，因客户多选择网上银行

路透3月24日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)周四表示，计划关闭在英国和爱尔兰的约180家分行，约1,000人面临被裁员的风险。

这家位于爱丁堡的银行在声明中称，由于有越来越多的客户选择网上银行，给零售银行业务带来“巨大转变”，故做出上述调整。

苏格兰皇家银行表示，在英国可能会裁撤770名左右的岗位，爱尔兰裁减约220个。(完)