欧洲个股：苏格兰皇家银行缩减不良债券部门规模--消息

“我们在大幅缩减特别情况部门，”发言人称，并表示该行5月已公布了同样信息。

不良债券包括以较大折扣收购破产或濒临破产企业的债券。

消息人士2月曾向路透表示，RBS一直在缩减投行和国际业务，因当局要求其把重点放在向英国家庭和企业提供贷款。(完) (编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)