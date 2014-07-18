欧洲个股：苏格兰皇家银行缩减不良债券部门规模--消息

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透7月17日 - 彭博援引三名消息人士报导称，政府支持的苏格兰皇家银行(RBS) 正关闭一个不良债券部门，继续缩减投行业务。
不过RBS一名发言人对路透表示，该行只是缩减该部门规模，而不是要关闭。
“我们在大幅缩减特别情况部门，”发言人称，并表示该行5月已公布了同样信息。
不良债券包括以较大折扣收购破产或濒临破产企业的债券。
消息人士2月曾向路透表示，RBS一直在缩减投行和国际业务，因当局要求其把重点放在向英国家庭和企业提供贷款。(完) (编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)
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路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12