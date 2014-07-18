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债券 | 2014年 7月 18日 星期五 10:08 BJT

欧洲个股：苏格兰皇家银行缩减不良债券部门规模--消息

路透7月17日 - 彭博援引三名消息人士报导称，政府支持的苏格兰皇家银行(RBS) 正关闭一个不良债券部门，继续缩减投行业务。

不过RBS一名发言人对路透表示，该行只是缩减该部门规模，而不是要关闭。

“我们在大幅缩减特别情况部门，”发言人称，并表示该行5月已公布了同样信息。

不良债券包括以较大折扣收购破产或濒临破产企业的债券。

消息人士2月曾向路透表示，RBS一直在缩减投行和国际业务，因当局要求其把重点放在向英国家庭和企业提供贷款。(完) (编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)
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