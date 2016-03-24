中邮基金旗下香港资管子公司收购苏皇银行ETF业务

路透上海3月24日 - 中国公募基金公司--中邮创业基金管理股份公司旗下中邮创业国际资产管理有限公司近日成功收购英国苏格兰皇家银行(RBS.L)的交易所交易基金(ETF)业务。这是香港资产管理机构首次收购欧洲UCITS（可转让证券集合投资计划）架构下的ETF产品及其投资管理团队。

据公司新闻稿，通过此次收购，中邮国际将向全球市场推广和销售在法兰克福和苏黎世上市交易的Market Access ETF系列产品。这些产品主要跟踪大宗商品、新兴市场及前沿市场股票等指数，总规模超过3.6亿欧元，均拥有长达5至10年的过往业绩。

新闻稿称，现有Market Access ETF产品的管理年费仍将维持在50-70个基点之间，但伴随着底层衍生品合约条款的改善，投资者的整体成本每年有望下降最多40个基点。中邮国际已经与多家新的代办券商和做市商合作，以提升其ETF产品的流动性。

此次收购标志着中邮国际在其“联通中国与世界”的战略目标上迈出了至关重要的第一步，为投资者的跨境投资提供便利。现有的10只ETF产品有望在香港交叉挂牌上市，中邮国际计划于今年晚些时候在欧洲发行首批投资于中国证券市场的“聪明贝塔”ETF产品。

中邮国际英国董事总经理丹尼?多兰(Danny Dolan)表示，“此次收购彰显了中邮国际对于欧洲市场的长远规划。我们的首要目标是创新，借此在业内脱颖而出。”

他说，ETF产品早已进入国内投资者的视野，“聪明贝塔”策略亦存在已久，但此前并未有先例将两者合二为一。此外，中邮国际还具备投资于中国内地证券市场的得天独厚的优势，母公司的资源优势及强大的分销网络，以及公司团队强有力的金融工程及量化投资背景，都将为产品开发提供全力支持。

中邮基金在中国国内开展公募基金及资产管理业务，其股东包括首创证券、中国邮政集团以及日本三井住友银行(8316.T)。中邮基金于去年在新三板挂牌上市，为国内首家上市公募基金管理公司。（完）