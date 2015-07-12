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国际财经 | 2015年 7月 12日 星期日 15:08 BJT

独家：苏格兰皇家银行欲出售50亿美元希腊航运贷款业务--消息

路透伦敦/雅典7月10日 - 知情消息人士周五透露，致力于非核心业务瘦身的英国苏格兰皇家银行正在缩减希腊业务，并在出售规模50亿美元的航运贷款。

苏皇银行在近几十年，一直充当全球航运业贷款的主要银行，它的希腊分行在这期间扮演关键角色，苏皇希腊分行约有60名员工。

“我们在希腊不再会有什么业务了。苏皇银行正在慢慢关闭当地的业务，”该行的一位消息人士说。

“航运业务正在出售。他们决定要卖了它，如果12月前能找到买家的话。”

苏皇银行已经完成了复杂的重组，目前业务重点放在对英国家庭和企业的放贷上。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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