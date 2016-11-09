英国个股：苏皇制定4亿英镑补偿计划，但未驱散诉讼风险

退费和推出新补偿计划将帮助苏皇避开昂贵的GRG相关诉讼。英国纳税人持有苏皇超过70%股权。

但领衔对苏皇提出索赔的RGL Management表示，仍计划明年年初起诉苏皇。

“4亿英镑完全不够。我们获悉索赔人的损失远超10亿英镑，”RGL执行长James Haywood表示。

苏皇在记者会上表示，拨备的资金中将只有3亿英镑用于向之前的客户退费和支付可能的赔偿，其余将用于支付推出补偿计划的成本。

估计之前仅有4,000名客户支付了复杂的费用，这意味着只有三分之一的GRG客户料获得退费。

Shore Capital分析师说，4亿英镑拨备“没有担忧的那么多，而且可能让情况降温。”

苏皇周二收高0.4%至1.852英镑。(完)