苏格兰皇家银行向汇控售印度零售部门交易告吹

路透伦敦11月30日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)周五表示,将旗下的印度零售及商业银行业务卖给汇丰控股(HSBA.L)的交易已经告吹,该行现在将逐步关闭这些业务.

苏皇在2010年7月同意将上述事业卖给汇控,但这项交易在周五破局.相关事业拥有31家分支及40万客户,资产1.90亿英镑,今年前三个月营收4,200万英镑.

"为配合RBS削减或退出非核心资产及业务的战略目标,RBS将开始关闭在印度的零售及商业银行业务,在此同时将履行所有客户义务,"RBS声明称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王兴亚/田建华

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