苏格兰皇家银行向汇控售印度零售部门交易告吹

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透伦敦11月30日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)周五表示,将旗下的印度零售及商业银行业务卖给汇丰控股(HSBA.L)的交易已经告吹,该行现在将逐步关闭这些业务.
苏皇在2010年7月同意将上述事业卖给汇控,但这项交易在周五破局.相关事业拥有31家分支及40万客户,资产1.90亿英镑,今年前三个月营收4,200万英镑.
"为配合RBS削减或退出非核心资产及业务的战略目标,RBS将开始关闭在印度的零售及商业银行业务,在此同时将履行所有客户义务,"RBS声明称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王兴亚/田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。