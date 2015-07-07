独家：英国政府拟在两年内出售对苏皇的半数持股--消息

路透伦敦7月6日 - 知情人士对路透称，英国政府拟在两年内出售对苏格兰皇家银行(RBS.L)的半数持股，这部分持股价值160亿英镑(250亿美元)，首次出售可能在9月。

英国财政大臣奥斯本已表明，希望在未来几个月开始减少政府对苏皇的320亿英镑持股。不过消息人士称，售股速度将比此前预期更快，因此政府首次售股可能承担巨大损失。

消息人士称，这宗英国最大的私有化交易尚未作出最终决定，股权出售进程将取决于苏皇的业绩表现，市况及正在进行的对过往不当行为的调查。

2007-09年金融危机期间，英国政府向苏皇注资458亿英镑，从而持有该行78%的股权。按目前的股价计算，政府可能损失140亿英镑。

今年将离任的苏皇董事长Philip Hampton以及前任执行长Stephen Hester都曾说过，鉴于待售股份规模，苏皇再度私有化需要几年时间。

虽然奥斯本并不情愿亏本出售苏皇股份，但考虑到苏皇表现改善、而且保守党在5月选举中大胜后政治风向有利，奥斯本也认为出售苏皇股票恰逢其时。

关于奥斯本是否会在周三提交预算报告时谈及苏皇股份出售事宜，财政部不予置评。

英国和爱尔兰的经济复苏提升了苏皇私有化进程加速的希望。经济好转可使苏皇收回之前减记的坏账，并使第一季营业利润提高16%。

**投资者兴趣浓厚**

银行界消息人士称，RBS的复苏引发了投资者的兴趣，其中就包括许多美国的投资者。

分析师预计，到2016年底RBS将实现资本盈余，长远看股息收益有可能增加。

一位投行人士对路透表示，“投资者兴致很高。他们知道RBS的意图。他们做好等待的准备。现在投资，看好两到三年后的分红。”

RBS经历了一场复杂的重组后，业务重心集中在英国家庭和企业的信贷上。

然而该行重整耗费的时间，却远高过接受国家金援的莱斯银行集团(LLOY.L)。英国政府正逐步出售所持有的莱斯银行股份且可获利，并计划明年让莱斯银行重回完全由民间所有。

一位消息人士表示，首次将于9月对退休基金和保险商等金融机构出售苏皇股权，可能筹集约15亿英镑。

然而巨大的挑战仍可能搅乱售股计划。最大的挑战可能是，苏皇在美国即将面对不当出售抵押支持证券(MBS)相关的和解官司。上月的法庭文件显示，苏皇可能需支付130亿美元以进行和解。

另外苏皇还必须支付财政部11.8亿英镑，以撤销让政府有优先派息权的安排。

苏皇股价周一收低3.6%，与受希腊公投余波打压的欧洲银行类股下跌走势一致。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/孙国玉/张荻 审校 许娜/徐文焰/郑茵/李爽)

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