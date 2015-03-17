苏格兰皇家银行考虑出售或缩减一些海外投行业务

路透迪拜3月16日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)发言人周一表示，该行正在研究出售或缩减中东欧、中东和非洲的企业和机构银行业务。

苏格兰皇家银行上个月表示，将大幅缩减投资银行业务，撤出欧洲、亚洲和中东地区的25个国家，以便把精力重新放在英国的贷款业务。

知情人士告诉路透，该行正在考虑出售或缩减在捷克、俄罗斯、中东和非洲、哈萨克斯坦、土耳其和波兰的业务。该消息人士并称，苏格兰皇家银行还将撤出罗马尼亚和斯洛伐克。

苏格兰皇家银行发言人拒绝对具体相关国家置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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