苏格兰皇家银行考虑出售或缩减一些海外投行业务

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透迪拜3月16日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)发言人周一表示，该行正在研究出售或缩减中东欧、中东和非洲的企业和机构银行业务。
苏格兰皇家银行上个月表示，将大幅缩减投资银行业务，撤出欧洲、亚洲和中东地区的25个国家，以便把精力重新放在英国的贷款业务。
知情人士告诉路透，该行正在考虑出售或缩减在捷克、俄罗斯、中东和非洲、哈萨克斯坦、土耳其和波兰的业务。该消息人士并称，苏格兰皇家银行还将撤出罗马尼亚和斯洛伐克。
苏格兰皇家银行发言人拒绝对具体相关国家置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。