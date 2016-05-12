（更正）苏格兰皇家银行计划在英国裁员200人并关闭更多分支--消息

特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
（更正：因译文有误，标题和内文第一段应为“200人”，而非“300人”）
路透伦敦5月12日 - 熟悉事情进展的消息人士称，苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)计划在零售银行部门裁减200个工作岗位，并继续缩减其分支网络。
英国政府目前持有RBS的73%股权，该行正在进行重大重组，包括缩减零售网点的规模。
RBS在英国的分支网络共拥有1.2万名员工，自3月中旬以来已经裁员大约1,450人，过去两年关闭的分支数量超过其他任何一家英国同行。
根据消息人士，最新裁员所涉及员工的工作地点位于苏格兰、威尔士和英格兰西南部。
消息人士表示，该行还将关闭另外20家分支，今年迄今将总计关闭52家分支。
“根据客户使用情况及本地使用银行业务的其它方式，我们会定期检视旗下分支网络，确保向每个当地团体提供合适的服务，”RBS的一位发言人称。
尽管RBS在全球金融危机期间濒临破产后承诺改善声誉，但在英国最大消费者保护机构Which?今年对30多家银行进行的消费者满意度调查中，该行排名垫底。
在比价网站uSwitch 9月进行的另一项调查中，RBS也连续第二年被消费者列为最糟糕的英国银行。
上周在爱丁堡举行的股东大会上，RBS执行长Ross McEwan表示关闭更多分支是合理的，称这些分支成本高昂，而且随着网银的进一步普及，客户更少光顾这些分支。
McEwan指出自2010年以来，光顾分支的顾客数量平均减少了一半，而在线办理业务的顾客人数量则跳增三倍。(完)
(编译 王兴亚/许娜；审校 龚芳/李婷仪)
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