苏格兰皇家银行重组业务 裁员会达到四分之一--消息

路透伦敦2月21日 -知情人士称，苏格兰皇家银行(RBS.L)将继续压缩投资银行和国际业务，算上其他的出售计划，该银行裁员可能最高达四分之一。

下周四，新任首席执行官Ross McEwan将公布其对业务的战略评估结果，届时该行也将公布全年业绩。

预计这位首席执行官会表示，苏皇将会把业务聚焦向英国家庭和企业放贷，屈从议员的压力。这些议员希望苏皇关注国内贷款业务。

苏皇当前有雇员12万人，预计此次重组将裁掉2万-3万个工作岗位。

苏皇已经宣布处理美国业务部门Citizens的计划，这将裁掉1.85万个工作岗位，以及出售更名为Williams &Glynn的315个网点，这将减员4,500人。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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