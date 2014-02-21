苏格兰皇家银行重组业务 裁员会达到四分之一--消息

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透伦敦2月21日 -知情人士称，苏格兰皇家银行(RBS.L)将继续压缩投资银行和国际业务，算上其他的出售计划，该银行裁员可能最高达四分之一。
下周四，新任首席执行官Ross McEwan将公布其对业务的战略评估结果，届时该行也将公布全年业绩。
预计这位首席执行官会表示，苏皇将会把业务聚焦向英国家庭和企业放贷，屈从议员的压力。这些议员希望苏皇关注国内贷款业务。
苏皇当前有雇员12万人，预计此次重组将裁掉2万-3万个工作岗位。
苏皇已经宣布处理美国业务部门Citizens的计划，这将裁掉1.85万个工作岗位，以及出售更名为Williams &Glynn的315个网点，这将减员4,500人。(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。