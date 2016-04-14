苏格兰皇家银行计划英国零售银行业务裁减近600人--消息

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透伦敦4月14日 - 据知情人士称，苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下英国零售银行业务将裁减近600岗位，该行正在进行最新一轮裁员并关闭一些分支机构。
据上述消息人士称，此次波及到的所有雇员均在该行的英国零售网中工作，其中多数人周四被告知上述决定。上述消息人士要求匿名，因他们未获得讨论这些计划的授权。
根据大力削减成本的计划，苏格兰皇家银行正在关闭约34家分支机构，并减少营业时间。
加上最新裁员，该行今年迄今为止已经在英国各地裁员1,500人，其中多数在零售业务部门。该行2016年宣布大约每12名员工中就要裁减一人。
苏格兰皇家银行证实，一些员工将失业，但未详细说明，并称此次裁员主要是因为客户扩大使用在线银行。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。