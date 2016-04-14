版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 14日 星期四 18:13 BJT

苏格兰皇家银行计划英国零售银行业务裁减近600人--消息

路透伦敦4月14日 - 据知情人士称，苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下英国零售银行业务将裁减近600岗位，该行正在进行最新一轮裁员并关闭一些分支机构。

据上述消息人士称，此次波及到的所有雇员均在该行的英国零售网中工作，其中多数人周四被告知上述决定。上述消息人士要求匿名，因他们未获得讨论这些计划的授权。

根据大力削减成本的计划，苏格兰皇家银行正在关闭约34家分支机构，并减少营业时间。

加上最新裁员，该行今年迄今为止已经在英国各地裁员1,500人，其中多数在零售业务部门。该行2016年宣布大约每12名员工中就要裁减一人。

苏格兰皇家银行证实，一些员工将失业，但未详细说明，并称此次裁员主要是因为客户扩大使用在线银行。(完)

(编译 孙国玉；审校 张明钧)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐