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市场报道 | 2013年 2月 4日 星期一 11:07 BJT

标题新闻: RBS下周将同意与美英当局和解,因Libor丑闻接受4-5亿英镑处罚--消息

注:苏格兰皇家银行(RBS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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