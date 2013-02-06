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金融服务 | 2013年 2月 7日 星期四 07:59 BJT

《英国个股焦点》RBS将支付6.12亿美元和美英当局和解操纵Libor指控

* RBS将向美国及英国监管当局支付罚金

* RBS旗下一家日本分行承认通信诈欺的罪名

* 该行将减少发奖金来帮助支付给美国的罚款

路透伦敦2月6日 - 苏格兰皇家银行(RBS) 将以6.12亿美元与美英监管当局达成和解,以结束对其涉及操纵指标利率的指控.监管当局警告称,在全球持续调查的过程中将有更多后续发展.

RBS成为第三家因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻而遭罚款的银行.

RBS周三表示将减少奖金来帮助支付罚款,希望以此避免遭到公众挞伐.该行在2008年成为全球纾困代价金最昂贵的银行之后,股权有82%属于国有.

该行也担心招致批评人士要求其进一步缩减利润丰厚的投行业务,把焦点放在国内的基本放贷.

"RBS和其他银行的所作所为,让人完全无法接受,"英国财政大臣欧思邦说.

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