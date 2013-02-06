《英国个股焦点》RBS将支付6.12亿美元和美英当局和解操纵Libor指控

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
* RBS将向美国及英国监管当局支付罚金
* RBS旗下一家日本分行承认通信诈欺的罪名
* 该行将减少发奖金来帮助支付给美国的罚款
路透伦敦2月6日 - 苏格兰皇家银行(RBS) 将以6.12亿美元与美英监管当局达成和解,以结束对其涉及操纵指标利率的指控.监管当局警告称,在全球持续调查的过程中将有更多后续发展.
RBS成为第三家因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻而遭罚款的银行.
RBS周三表示将减少奖金来帮助支付罚款,希望以此避免遭到公众挞伐.该行在2008年成为全球纾困代价金最昂贵的银行之后,股权有82%属于国有.
该行也担心招致批评人士要求其进一步缩减利润丰厚的投行业务,把焦点放在国内的基本放贷.
"RBS和其他银行的所作所为,让人完全无法接受,"英国财政大臣欧思邦说.
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透香港3月31日 - 香港金融管理局周五发表的报告显示，香港住宅楼价自去年下半年上升，但租金收益率仍保持在2-3%的低位，衡量楼宇使用者相对成本的买租价差扩阔至161.6%的近期高位。
路透3月31日 - 东南亚股市周五下跌，追随亚洲市场普遍跌势，印尼股市 继本周第二次触及纪录高位后下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.6%，投资者在本季最后一天平衡仓位。 “现在到了季度末，大多数市场都只是在横盘整理，为第二季做准备，”马尼拉Asiasec Equities Inc的分析师Manny Cruz说。 印尼股市 收跌0.4%，但录得六个季度以来的第五个季度涨幅，季线涨5.1%。 新加坡股市 第一季上涨10.2%，为2012年3月以来最大涨幅。金融类股贡献周五涨幅的近半数，星展集团控股 收高0.5%。 越南股市 跌0.2%，盘中一度触及逾九年高位。 马来西亚股市 跌0.5%，金融类股跌势拖累指标股指。该指数录得四个季度以来的首个季线涨幅。 泰国股市 跌0.3%，但录得连续第五个季线涨幅，第一季涨2.1%。