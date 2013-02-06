《英国个股焦点》RBS将支付6.12亿美元和美英当局和解操纵Libor指控

东南亚股市：在迟缓交投中下跌，追随亚股普遍跌势

路透3月31日 - 东南亚股市周五下跌，追随亚洲市场普遍跌势，印尼股市 继本周第二次触及纪录高位后下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.6%，投资者在本季最后一天平衡仓位。 “现在到了季度末，大多数市场都只是在横盘整理，为第二季做准备，”马尼拉Asiasec Equities Inc的分析师Manny Cruz说。 印尼股市 收跌0.4%，但录得六个季度以来的第五个季度涨幅，季线涨5.1%。 新加坡股市 第一季上涨10.2%，为2012年3月以来最大涨幅。金融类股贡献周五涨幅的近半数，星展集团控股 收高0.5%。 越南股市 跌0.2%，盘中一度触及逾九年高位。 马来西亚股市 跌0.5%，金融类股跌势拖累指标股指。该指数录得四个季度以来的首个季线涨幅。 泰国股市 跌0.3%，但录得连续第五个季线涨幅，第一季涨2.1%。