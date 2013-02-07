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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:52 BJT

《英国个股焦点》RBS将支付6.12亿美元和美英当局和解操纵Libor指控

RBS将向英国FSA支付8,750万英镑(1.37亿美元),向美国司法部支付1.5亿美元,并向监管衍生品交易的美国商品期货交易委员会(CFTC)支付3.25亿美元罚款.

RBS在日本的分行也在美国就一项通信欺诈指控认罪.

RBS在美国免于刑事责任,意味着该行能够保留在当地的银行执照,也无需折价出售其美国事业Citizens Bank.

作为延缓起诉协议中的内容,该行将被迫承认并承担行为失当的责任.

律师预计可能会出现一拨民事诉讼,相关银行可能要为此付出数百亿美元的代价.但还不清楚有多少个人会遭到起诉.

为支付罚款,RBS将从年终奖金池中削减3亿英镑,包括收回前几年发放的部分奖金.英国政府表示,英方罚款将用作慈善用途,如支持军人及其家庭等.

RBS投行部门主管John Hourican将于4月底离任,此前发现在他上任后操控行为仍然持续.RBS称他并未参与也从不知情.Hourican将获得一年薪水,但不会获得股份奖励.

RBS股价周三收高1.36%,报3.421英镑.(完) (编译 李婷仪/梁睿雪; 审校 徐文焰/程琳)
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