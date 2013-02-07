RBS将支付6.12亿美元与美英当局和解操纵Libor指控

* RBS将向美国及英国监管当局支付罚金

* RBS旗下一家日本分行承认通信诈欺的罪名

* 该行将减少发奖金来帮助支付给美国的罚款

路透伦敦2月6日 - 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)将以6.12亿美元与美英监管当局达成和解,以结束对其涉及操纵指标利率的指控.监管当局警告称,在全球持续调查的过程中将有更多后续发展.

RBS成为第三家因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻而遭罚款的银行.

RBS周三表示将减少奖金来帮助支付罚款,希望以此避免遭到公众挞伐.该行在2008年成为全球纾困代价金最昂贵的银行之后,股权有82%属于国有.

该行也担心招致批评人士要求其进一步缩减利润丰厚的投行业务,把焦点放在国内的基本放贷.

"RBS和其他银行的所作所为,让人完全无法接受,"英国财政大臣欧思邦说.

英国金融服务监管局(FSA)暗示,后续还会开出更多大额罚单.

"我们继续进行的调查行动规模和范围都依然很大,"FSA金融犯罪执法主管Tracey McDermott说.

有超过12家银行及券商因涉嫌操纵Libor、欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标利率而遭当局调查,其中包括摩根大通(JPM.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和花旗集团(C.N).

熟知内情的消息人士周三说,德意志银行已将五名涉嫌操纵Euribor的交易员停职.

近期的报告显示,其他银行有可能透过一次集体和解来解决法律责任,但是美国司法部刑事部门主管Lanny Breuer周三在接受采访时,严拒这种可能性.

"刑事案件不能以集体和解来解决,"他说."我们会对每家涉嫌的金融机构逐案解决."

**纯粹是人为操纵**

调查人员表示,他们发现至少有21名在伦敦、新加坡和日本的RBS员工有数百次试图操纵Libor.该行交易员帮助包括瑞银在内的其他银行交易员来操纵Libor.

RBS交易员的犯行时间至少从2006年就已经开始,直到2010年底有些交易员听说当局已在对Libor进行调查.

FSA批评RBS安排衍生品交易员和提报Libor报价的人坐在一起,并称就在2012年3月RBS的系统和内控还有缺陷.

RBS将向英国FSA支付8,750万英镑(1.37亿美元),向美国司法部支付1.5亿美元,并向监管衍生品交易的美国商品期货交易委员会(CFTC)支付3.25亿美元罚款.

RBS在日本的分行也在美国就一项通信欺诈指控认罪.

RBS在美国免于刑事责任,意味着该行能够保留在当地的银行执照,也无需折价出售其美国事业Citizens Bank.

作为延缓起诉协议中的内容,该行将被迫承认并承担行为失当的责任.

律师预计可能会出现一拨民事诉讼,相关银行可能要为此付出数百亿美元的代价.但还不清楚有多少个人会遭到起诉.

为支付罚款,RBS将从年终奖金池中削减3亿英镑,包括收回前几年发放的部分奖金.英国政府表示,英方罚款将用作慈善用途,如支持军人及其家庭等.

RBS投行部门主管John Hourican将于4月底离任,此前发现在他上任后操控行为仍然持续.RBS称他并未参与也从不知情.Hourican将获得一年薪水,但不会获得股份奖励.

RBS股价周三收高1.36%,报3.421英镑.(完)

(编译 李婷仪/梁睿雪; 审校 徐文焰/程琳)

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