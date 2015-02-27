焦点：苏皇将大幅收缩投行业务 2014年净亏35亿英镑

图为苏皇在爱丁堡国际会议中心举行股东年会时拍摄的公司标识。 REUTERS/David Moir

路透伦敦2月26日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)将大幅收缩投资银行业务，撤出欧洲、亚洲和中东地区的25个国家，以便把精力重新放在英国的贷款业务。

苏皇为公司瘦身的行动已经持续了七年，旗下资产规模缩减超过1万亿(兆)英镑(1.54万亿美元)。该行不再展开并购，该策略一度令苏皇成为全球规模最大的银行，但在2008年信用泡沫破裂后也给英国纳税人带来沉重的财务负担。

苏皇周四公布2014年亏损35亿英镑，因受到美国业务Citizens价值减计，以及提列与外汇交易调查和不当销售有关的新支出影响。

苏皇仍受到涉及过去不当行为的多项调查困扰，这些调查恐将破坏其在执行长Ross McEwan领导下转危为安的努力。目前英国政府仍持有该行79%的股权。

苏皇周四表示，最近几天开除了三名员工，与其对外汇交易业务的调查有关。德国当局也在调查，苏皇的瑞士私人银行部门是否帮助了一些客户逃税。

“如果我们发现任何不当行为的证据，我们一定严惩不殆，”McEwan对记者表示。

苏皇以前说过，旗下的Coutts International业务是美国当局一宗逃税案的调查对象，但苏皇周四首次警告称德国当局也盯上了它。RBS正在寻求出售Coutts International业务。

苏皇去年对外汇交易业务展开内部调查。在此之前，苏皇是六家因未能阻止交易员操纵汇市意图而被罚的银行之一，他们合计被罚款43亿美元。

“只要员工做错事，我们就会追究其责任，”McEwan表示。

去年亏损比2013年的90亿英镑大有改善，但苏皇自金融危机以来一直未能实现年度盈利。在此期间，苏皇亏损了495亿英镑，超过了2008年纳税人救助它的450亿英镑。

苏皇股价周四收低4.1%，欧洲银行类股指数.SX7P则涨1.2%。

**投行业务萎缩**

为了增强资本和获得更好回报，McEwan称投行部门将大幅收缩在亚洲的布局，并撤出中东欧、非洲与中东，裁撤大量工作岗位并减少60%的资产。

“我要非常清楚的说明，这标志着苏皇不再沿用独立的全球投资银行模式，”他说。

该行财务主管Ewen Stevenson对记者称，该行在美国的交易业务将裁员逾50%。这块业务现有雇员约2,000人，主要在康涅狄格州。

苏皇倍受尊敬的重组领军人物Rory Cullinan将担任企业与机构(CIB)部门主席，负责这一行动。

减少支出较高的投行活动，将可降低苏皇不得不计提的相关资金拨备，从而增强其将部分资金返还股东的能力。

该行表示，希望在明年内能与英国审慎监管局(PRA)就恢复派息展开讨论。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 李婷仪)

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