苏格兰皇家银行称若苏格兰公投支持独立其总部将移至伦敦

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透伦敦9月11日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)表示，若苏格兰民众下周公投结果支持独立，则将其总部从爱丁堡迁至伦敦。
苏皇自1727年成立以来总部一直位于苏格兰。该行称仍愿意在苏格兰保留很大比重的业务及员工。
苏皇周四发布声明指出，“本行认为将有必要把银行控股公司及主要运营实体(The Royal Bank of Scotland plc)总部迁移至英格兰。”(完)
(编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。