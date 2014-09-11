苏格兰皇家银行称若苏格兰公投支持独立其总部将移至伦敦

路透伦敦9月11日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)表示，若苏格兰民众下周公投结果支持独立，则将其总部从爱丁堡迁至伦敦。

苏皇自1727年成立以来总部一直位于苏格兰。该行称仍愿意在苏格兰保留很大比重的业务及员工。

苏皇周四发布声明指出，“本行认为将有必要把银行控股公司及主要运营实体(The Royal Bank of Scotland plc)总部迁移至英格兰。”(完)

(编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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