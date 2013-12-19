苏皇银行下令禁用多方线上聊天室

路透12月19日 -苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)表示，该行的市场部门已遭禁止使用多方线上聊天室。RBS此举系跟进其他同业的类似行动，以因应监管当局的严密规范。

监管当局调查Libor及Euribor遭人为操纵的过程中，线上聊天室是调查重点。

RBS称其已下令该行市场部门第一线员工，他们现有全部与其他银行、金融机构或者竞争对手的聊天室已被禁用，与客户、券商、经纪商的聊天室也是，除非符合特殊规定才能使用。

RBS也告诉员工禁止使用社群聊天室，而且要立即关闭。RBS表示聊天室的主要目的应该是与业务相关，并须遵守集团的竞争规范。

消息人士本周对路透说，摩根大通(JPM.N)计划在公司禁用多方线上聊天室，也禁止员工为社交用途使用这类聊天群组。(完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)

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