苏格兰皇家银行第三季亏损 受不当行为和重组成本拖累

路透伦敦10月28日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)周五公布，第三季陷入亏损，受与之前的不当行为和重组相关的成本打击，这令市场对政府何时才可能收回更多救助资金产生新的疑虑。

该公司公布，第三季归属于股东的亏损为4.69亿英镑(5.707亿美元)，上年同期为获利9.52亿英镑。

该银行提供的调查显示，分析师之前预计，该公司当季亏损2.31亿美元。

该银行还说，其可能难以在2017年底的最后期限之前出售Williams & Glyn分支网络。出售Williams & Glyn是该银行在2008年获得国家救助的条件之一。

执行长Ross McEwan正忙于该行庞大且将持续数年的重组工作，重组包括资产出售、裁员、支出数十亿美元和解诉讼，以及对违规行为支付罚款。

因违规行为而新发生的4.25亿英镑支出费用，以及第三季不良贷款增至1.44亿英镑，都是导致亏损的部分原因。

苏皇银行还公布额外产生4.69亿英镑重组成本，主要受该行在继续努力出售Williams & Glyn影响。

该行公布的第三季总营收33亿英镑高于预期，反映出该行努力加大放贷，以保持自己是英国最大企业贷款银行的地位。

苏皇银行在2007-09年金融危机期间接受了规模455亿英镑的政府金援，自2007年以来该行一直没有实现过年度获利。英国政府对苏皇银行的投资目前为亏损逾250亿英镑。(完)