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债券 | 2015年 4月 30日 星期四 14:47 BJT

英股业绩：苏皇银行拨备13亿美元因应赔偿及诉讼费用，第一季遭受亏损

路透伦敦4月30日 - 苏格兰皇家银行 拨备8.56亿英镑(13亿美元)，用以支付以往的不当行为及诉讼产生的费用，这使得该行第一季亏损。苏格兰皇家银行的80%股份由政府持有。

这笔准备金包括与涉嫌操纵汇率相关的3.34亿英镑，1亿英镑用于不法销售贷款保险的赔偿，2.57亿英镑的其他客户赔偿，这主要与付费客户有关。

该行第一季基本营业利润为16.3亿英镑，较上年同期增长16%；股东应占亏损为4.46亿英镑，上年同期为获利12亿英镑。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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