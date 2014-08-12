苏格兰皇家银行证实考虑出售私人银行的国际分支

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透苏黎世/新加坡8月11日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)证实，考虑出售私人银行Coutts的国际分支部门，因英国政府希望该行更加侧重国内贷款业务。一位交易消息人士称，通过该交易，苏皇收入可能高达10亿美元。
Coutts可能分拆成两个部分，一个总部在英国，一个在苏黎世。后者经营香港、新加坡、阿布扎比和迪拜的业务，管理近360亿美元的客户资产。Coutts成立于18世纪，以服务英国女王伊丽莎白而闻名。
两位知情人士透露，苏皇私人银行的国际分支Coutts International已经吸引来自多个买家出价，包括未提及名字的亚洲和北美买家。
第三位知情人士表示，根据对管理资产价值的2-3%计算，该交易可能为苏皇带来7.2-11亿美元的收入。
苏皇周一对员工表示，正在研究出售事宜，证实了路透稍早的报导。[nL4S0QH3E8]
“我们将...与当地管理团队一起研究各种选项，包括合并当前Coutts International的剩余业务，组建合资公司或者出售，以便减少苏格兰皇家银行的国际业务，”苏皇高管Alison Rose和Les Matheson在路透获悉的备忘录中写道。
英国政府在金融危机后给予苏皇450亿英镑(755.2亿美元)援助，对苏皇持股为81%。目前苏皇面临压力，政府希望它致力于向英国家庭和企业提供贷款，并帮助英国经济复苏。
苏皇进行重大重组，以偿还救助资金，并最终回归私有。苏皇最近公布季度获利意外达到10亿英镑，更加接近完成这两个目标。
Coutts的国际分支有1,200名雇员，但是在三年左右的重整时间内，提供服务的国家数量锐减。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。