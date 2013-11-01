苏格兰皇家银行对两名外汇交易员作停职处理

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透11月1日 - 英国金融时报引述两位知情人士报导称，苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)已经对其外汇部门的两名交易员进行停职处理。目前，全球监管者正对每日交易额达5.3万亿(兆)美元的外汇市场可能受到操纵展开调查。
此前，花旗集团(Citigroup)(C.N)、摩根大通(JPM.N)和渣打集团(STAN.L)均要求其驻伦敦的高级外汇交易员休假停职。
RBS拒绝对金融时报报导置评，并在周四称该行上周已向客户发出电邮，解释正在检讨该行如何在汇率制定的几分钟之前做外汇交易。
一位消息人士上个月向路透表示，这家政府支持的银行和若干其他银行一样，已经把外汇交易员的电子聊天记录提交英国金融监管者审查。
瑞银集团(UBS)UBSN.VX和德意志银行(DBKGn.DE)本周也表示，正在与当局合作。巴克莱(Barclays)(BARC.L)称正在审查过去几年的外汇交易，作为全球调查的一部分。
金融时报在网站上称，在日益扩大的调查中，这两位交易员将是RBS停职的首批员工。
如欲查看金融时报报导，请点选(link.reuters.com/rec44v)(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。