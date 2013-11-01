苏格兰皇家银行对两名外汇交易员作停职处理

路透11月1日 - 英国金融时报引述两位知情人士报导称，苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)已经对其外汇部门的两名交易员进行停职处理。目前，全球监管者正对每日交易额达5.3万亿(兆)美元的外汇市场可能受到操纵展开调查。

此前，花旗集团(Citigroup)(C.N)、摩根大通(JPM.N)和渣打集团(STAN.L)均要求其驻伦敦的高级外汇交易员休假停职。

RBS拒绝对金融时报报导置评，并在周四称该行上周已向客户发出电邮，解释正在检讨该行如何在汇率制定的几分钟之前做外汇交易。

一位消息人士上个月向路透表示，这家政府支持的银行和若干其他银行一样，已经把外汇交易员的电子聊天记录提交英国金融监管者审查。

瑞银集团(UBS)UBSN.VX和德意志银行(DBKGn.DE)本周也表示，正在与当局合作。巴克莱(Barclays)(BARC.L)称正在审查过去几年的外汇交易，作为全球调查的一部分。

金融时报在网站上称，在日益扩大的调查中，这两位交易员将是RBS停职的首批员工。

如欲查看金融时报报导，请点选(link.reuters.com/rec44v)(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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