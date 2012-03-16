《Campbell专栏》奥巴马就快抛开IEA伪装再次释放石油储备

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Campbell 编译 程琳/隋芬
路透纽约3月15日电---迫切希望再次释放战略石油储备以抑制油价飙升的美国总统奥巴马,越来越接近单刀直闯市场了.
国际能源署(IEA)欧洲成员国反对再次动用战略储备,扬言会放慢释储速度.近几周来,欧洲和IEA高层官员都在淡化释储的必要性,称眼下油市并没有明显供应不足.
美国高层官员近几周则公开表示,政府正在考虑的方案之一就是美国释放石油储备,但尚未作出决定.
不过,华府显然不愿等到达成共识那一天.随着大选日期迫近,汽油价格正成为美国民众日益关心的问题,奥巴马将急切希望再向市场释储,从而及时扼杀油价进一步攀升的苗头.
预示美国越来越接近单独行动的最明显迹象是,英国官员曾表示,预计美国"很快就要"正式要求释放储备,他们已经决定在任何"双边"行动中予以配合.
鉴於石油储备流入市场需要一定时间,且目前偏紧状况大多存在於太平洋而非大西洋盆地,故若要取得最大收效,行动宜早不宜迟.
实际上可以说,去年IEA为应对利比亚内战而释放石油储备的效果,因寻求共识延误时机而受到削弱.
很大程度而言,就算没有几个欧洲夥伴的配合,美国采取行动的效果也不会受到太大影响.美国主要战略石油储备都是原油.
IEA能给美国的支持,主要是掩盖此举干预市场的本质.与英国签署双边协议,不过是这种伪装的简化版,相对而言英国的战略石油储备可谓微乎其微.
真正的问题在於,释储的效果究竟会如何.2011年时,美国出售了低硫原油库存,促使美国炼油企业削减对外国低硫原油的进口,使得这些原油船货得以被转往欧洲,当时那里的轻质低硫原油供应极其紧张.
今年就没这麽容易了,因为美国的低硫原油进口规模已经骤减.随着国内轻质原油产出取代进口,以轻质低硫级别为主的尼日利亚原油进口已经少了很多.
美国能源资料协会(EIA)编制的初步数据显示,过去四周对尼日利亚原油的进口是平均每天31万桶,还不到2011年平均水平的一半.
这可能会限制释储的效果,因为这些储油替代进口原油的规模将不会达到2011年那麽大,另外还有一个风险,即由於国内供应充足,美国炼油企业恐怕不会接下所有释放的储油.
依此来看,战略石油储备的释放将会包括高硫级别,以便使尽可能多的进口原油被储油替代,以及被释放给亚洲与欧洲买家.这些都可能引发一些奥巴马似乎已决意面对的尴尬问题.
本质上说,单边行动,或是在取得部分盟友象征性支持後的类似单边行动,意味着美国将间接承担将原油库存转往亚洲的成本.而且,随着大选鏖战临近,事情也不能显得过於政治化.
另外,它也不能失败,或者是成为奥巴马的一大尴尬.如果释放的战略储油数量太少,以致于未能对油价产生多少明显影响,那麽奥巴马的对手将得到在能源政策上抨击他的另一项武器.
但是,如果总统愿意冒险在没有盟友支持的情况干预市场,那麽他或许也会愿意赌上一把,让释储规模远远超出市场预期.(完)
--译文审校 高琦
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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