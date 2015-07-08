俄罗斯对金砖国家储备资金池出资不会减少官方外汇储备--总裁

路透莫斯科7月7日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二表示，在有成员国请求帮助之前，俄罗斯为金砖国家外汇储备资金池贡献的180亿美元不会令该国官方外汇储备减少。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国央行于周二稍早签署了金砖国家外汇储备资金池协议。此举意在确保成员国央行在发生美元流动性问题时，能够向彼此提供美元资金。

纳比乌里娜把这一资金池形容为一个“保险工具”，成员国在遭遇收支问题时可以动用。

俄罗斯央行在声明中称，资金池总规模为1,000亿美元，其中中国贡献410亿美元。巴西、印度和俄罗斯各自出资180亿美元，南非拿出50亿美元。

“与我们的黄金与外汇储备规模相比，180亿美元只是很小的数字，”纳比乌里娜在记者会上称。“...这些资金将暂时继续留在我们的储备中。”

据俄罗斯央行数据，该国截至6月底的黄金与外汇储备为3,620亿美元。

纳比乌里娜说，只有在一个成员国申请帮助时，各成员国的官方储备才会减少。她说在这种情况下，各国将按比例从本国储备中拿出资金提供给申请国。

纳比乌里娜还表示，她认为俄罗斯短期内无需动用该资金池中的储备，并称这五国以外的国家估计不会加入该计划。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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