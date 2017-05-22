全球贸易：RCEP参与国出现歧见，年底前能否完成协商令人存疑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透河内5月22日 - 对于中国力推的自由贸易协定，亚洲国家之间的歧见在周一会谈中浮上台面，令人质疑是否能达成在年底前完成协商的目标。
区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)将打造一个拥有超过35亿人口的自由贸易区，将中国、印度、日本、韩国、澳洲、新西兰以及东南亚国家兜在一起。
RECP的协商自2012年展开，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，令相关协商获得了新的动能。
但参与协商的多位官员表示，年底前完成讨论阶段的目标可能难以达成，因对于多个议题存在歧见。他们指出，尤其是印度不愿意放弃关税。
“他们担心大幅取消关税会削减收入并削弱自身竞争地位，尤其是与中国竞争，”一位官员称。出于谈判未公开，这位官员不愿具名。
另一位官员也表示，在周一的部长级协商中，印度立场构成最大挑战。
RCEP的主要关注点是降低关税，不过关税降至零的产品不像TPP协议那样多。
RCEP对服务业及数字经济的覆盖不及TPP，而且缺乏对劳工权利及环境的保护。另外，尽管RECP可能会有关于提高迁徙自由的条款，但这也是可能导致协商陷入僵局的棘手议题之一。
“我们正在取得进展，但还有很长一段路要走，”新西兰贸易部长Todd McClay告诉路透，“现在对设法达成高质量结果出现一股重新燃起的企图心。但要在年底前完成，将需要很多辛苦付出。”
TPP11国贸易图表：tmsnrt.rs/2r8anHU
RCEP贸易图表：tmsnrt.rs/2qGbsoX
(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 蔡美珍)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为