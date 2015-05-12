中国的银行财务约束保障利率市场化实现 理财吸引力或下降--安永

路透北京5月12日 - 国际会计谘询公司安永金融服务部合伙人许旭明周二表示，中国的银行业在当前正在形成财务约束，资产选择更为理性，这为利率市场全面实现带来保障。

许旭明在安永中国银行业报告发布会上称，中国的利率市场化已经走过很长的路，并且在经济增速放缓、信用风险浮现的当下，银行业逐渐建立起财务约束，对贷款项目选择更加理性。

安永发布的中国银行业报告显示，2014年末，中国上市银行存款余额较上年末增长7.62%，增速持续下降。

中国央行上周日通知，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，并同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

安永报告指出，随着存款保险制度建立和利率市场化不断推进，存款利率走向自主定价，而理财产品作为存款替代品的功能和吸引力将下降。

目前，中国银行业加速推进资产证券化。对于由此可能引发风险的质疑，安永大中华区金融服务审计主管合伙人蔡鉴昌表示，目前，中国银行机构只能够用正常类贷款做证券化，未来对于基础资产质量的监管何时放开，取决于风险是否可控。

去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批；而今年中国人民银行也开启了资产证券化的注册制，规定已取得相关业务资格，发行过信贷资产支持证券，并且能够按规定披露信息的受托和发起机构，可以向央行申请注册后，在有效期内自主发行该类ABS。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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