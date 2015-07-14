中资银行不良贷款高增长 不良贷款证券化时机近成熟--普益

路透北京7月14日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告称，随着信贷资产证券化相关法律法规的发布与完善、信贷资产证券化的不断成熟，商业银行不良贷款的高速增长，再加上固定收益市场的发展，中国不良贷款证券化的时机已再次接近成熟。

报告指出，2015年上半年中国经济内部风险逐渐暴露并推高商业银行的不良贷款率，同时影子银行体系内的不良贷款率远高于商业银行体系。而其中约有22%-44%的不良贷款会转移至商业银行体系，这会导致整体商业银行体系不良贷款最多提高4.3%。

“由于商业银行原有的政策性任务已经交给了三家政策性银行来承担，未来商业银行不良贷款将主要靠自身来进行消化。”报告称。

该报告认为，商业银行的利润增长率普遍出现下滑，甚至部分出现负增长，如何消化快速增长的不良贷款是一个亟待解决的问题，而不良贷款证券化则无疑是出路之一。

银监会数据显示，今年一季度中国商业银行体系中不良贷款余额为9,825亿元人民币，同比增长52%。虽然目前不良贷款率仍较低，但如此高的增速却给商业银行带来极大压力。

自2008年中国信贷资产支持证券发行被暂停以后，直至目前，中国尚未有新的不良贷款证券化产品发行。报告指出，目前不良贷款证券化所处的历史环境与2006年其第一次诞生之时非常类似，在这样的历史环境下，不良贷款证券化产品必将再次诞生。

今年以来，除不良贷款大幅增加外，政策和法规的推进、信贷资产证券化规模高速发展，以及逐渐退热的权益类市场与内部结构存在问题的固定收益市场，也是不良贷款证券化产品再次出现的动因。

报告称，6月中旬以来A股市场的急速降温，对于部分低风险承受能力的资金有极大的挤出作用，而这部分资金在离开风险凸显的A股市场后，必定会进入固定收益市场，因此固定收益市场在未来数年内必定会得到长足的发展。

然而目前固定收益市场存在一些结构性的问题。比如非标类信托产品收益过高，风险较大；信贷资产支持证券类型比较单一；信用评级普遍偏高，而收益率普遍偏低；银行间债券市场和证券交易市场相割裂等。

报告并认为，不良资产证券化的出现，一方面可以丰富信贷资产支持证券的品种，另一方面还可以丰富信贷资产支持证券的信用评级和收益率梯次，对固定收益市场具有很大的意义。（完）

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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