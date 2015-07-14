中资银行不良贷款高增长 不良贷款证券化时机近成熟--普益

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月14日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告称，随着信贷资产证券化相关法律法规的发布与完善、信贷资产证券化的不断成熟，商业银行不良贷款的高速增长，再加上固定收益市场的发展，中国不良贷款证券化的时机已再次接近成熟。
报告指出，2015年上半年中国经济内部风险逐渐暴露并推高商业银行的不良贷款率，同时影子银行体系内的不良贷款率远高于商业银行体系。而其中约有22%-44%的不良贷款会转移至商业银行体系，这会导致整体商业银行体系不良贷款最多提高4.3%。
“由于商业银行原有的政策性任务已经交给了三家政策性银行来承担，未来商业银行不良贷款将主要靠自身来进行消化。”报告称。
该报告认为，商业银行的利润增长率普遍出现下滑，甚至部分出现负增长，如何消化快速增长的不良贷款是一个亟待解决的问题，而不良贷款证券化则无疑是出路之一。
银监会数据显示，今年一季度中国商业银行体系中不良贷款余额为9,825亿元人民币，同比增长52%。虽然目前不良贷款率仍较低，但如此高的增速却给商业银行带来极大压力。
自2008年中国信贷资产支持证券发行被暂停以后，直至目前，中国尚未有新的不良贷款证券化产品发行。报告指出，目前不良贷款证券化所处的历史环境与2006年其第一次诞生之时非常类似，在这样的历史环境下，不良贷款证券化产品必将再次诞生。
今年以来，除不良贷款大幅增加外，政策和法规的推进、信贷资产证券化规模高速发展，以及逐渐退热的权益类市场与内部结构存在问题的固定收益市场，也是不良贷款证券化产品再次出现的动因。
报告称，6月中旬以来A股市场的急速降温，对于部分低风险承受能力的资金有极大的挤出作用，而这部分资金在离开风险凸显的A股市场后，必定会进入固定收益市场，因此固定收益市场在未来数年内必定会得到长足的发展。
然而目前固定收益市场存在一些结构性的问题。比如非标类信托产品收益过高，风险较大；信贷资产支持证券类型比较单一；信用评级普遍偏高，而收益率普遍偏低；银行间债券市场和证券交易市场相割裂等。
报告并认为，不良资产证券化的出现，一方面可以丰富信贷资产支持证券的品种，另一方面还可以丰富信贷资产支持证券的信用评级和收益率梯次，对固定收益市场具有很大的意义。（完）
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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