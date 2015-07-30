中国大额存单发行主体扩容对收益率影响小 转让平台在搭建中--普益

路透北京7月30日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富周四发布报告称，预计大额存单发行主体扩容后发行量小幅增长概率较大，收益率也不会有较大变化。同时目前大额存单的转让平台正在搭建过程中，搭建完毕之后其可转让功能将正式实现。

报告称，目前银行资产端的收益率呈现下降态势，因此负债端的收益率必然也会承压下行，上周银行理财产品收益率出现普跌，正是这一情况的具体体现。而考虑到目前大额存单的收益率已经较低，因此下跌的空间有限，预计其收益率持平或者小幅下跌是主要趋势。

“扩容增大了大额存单的供给量，但最终发行量是由供需双方来决定的，因此还需考虑市场需求。”报告称，“从此前的发行情况来看，市场对于大额存单有一定的需求，但需求量不是特别大。”

不过，报告并称，从市场接受度来看，此前9家市场利率定价自律机制核心成员中进行试点发行的效果较好，基本没有出现销售不出去的情况。扩容增加了四十多家城商行，也反映出从市场占有率来看，城商行在行业中的地位也越来越重要。

就发行情况来看，报告统计称此前9家核心成员发行大额存单的规模大部分都没有公开，不过从已公开的数据来看，首次发行的规模大多在几十亿到一百亿左右。期限上主要涵盖了1个月、3个月、6个月、1年期，4个期限，利率除个别产品有微幅变化外，基本都是较基准利率上浮40%。

全国银行间同业拆借中心周四发布通知，将大额存单发行主体范围由市场利率定价自律机制核心成员扩大到基础成员中的全国性金融机构和具有同业存单发行经验的地方法人金融机构及外资银行，机构个数由目前的九家核心成员大幅扩大至102家。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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