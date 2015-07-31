三季度中国的银行理财产品风控将迎考验 股市为最大影响因素--普益

路透北京7月31日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富周五发布报告称，二季度银行业投资于风险较高的权益类资产占总资产比例仅为8%左右，鉴于其设置了一定比例的固定收益类资产作为安全垫，且股市二季度整体呈现上涨，因此银行理财产品二季度风控水准较一季度有明显提高。但三季度银行风险控制能力将迎来考验。

报告称，原因是随着监管层叫停伞形信托，场内两融业务规模持续下降，打新基金业基本停摆，银行在资产端可供选择的安全性相对有保障、收益较高的资产减少。银行资金持续退出A股，其发行的理财产品能否实现预期收益成为一个不小的问题。

“目前来看三季度股指走势相对疲软的概率较大。”报告称，“同时经济环境整体欠佳，非标项目再受考验。”

**以下为报告中几种典型银行理财风控与特点**

几种典型的银行理财风控设计

具体从理财产品中的风控设计来看，其具体形式多种多样，包括但不限于以下几种：

一、主要投资于各类优先级资产，如优先股、各类ABS优先级、各类信托产品优先级；

二、采用FOF等创新产品结构设计，通过将不同投资风格的投资顾问进行组合，平滑由交易决策所产生的风险；

三、采用量化对冲、套利等先进的交易策略，将风险在一定程度上进行量化和控制，降低交易风险；

四、主动进行金融创新，通过各类收益权互换，将风险较高的权益类产品转化为类固定收益型产品。

银行风控体系特点

良好的风险控制，源自于相对科学的风控体系。根据普益财富对各家银行风控体系的研究，目前风控能力优异的银行，其风控体系主要有以下特点：

一、风险管理体系独立、一体化。风控体系和其他业务体系分开独立运作，包含事前调查、事中审核、事后监测，进行一体化的过程管理，覆盖各产品线各个业务环节；

二、严格进行稳健的大类资产配置，在以充足的现金、同业拆借、货币市场基金等流动性高的资产保证整体组合的流动性的基础上，再进行信贷资产支持证券、两融收益权、质押式回购、打新基金、量化对冲、套利等风险较低、收益相对较高的资产配置，最后再辅以少量风险和收益都较高的定增、直接投资二级市场等资产，形成以稳健为主，整体风险可控的资产配置体系；

三、投资决策委员会和风险管理委员会相结合，并且设立严格的风险预警和止损机制；

四、建立科学完整的客户风险承受能力评价体系，对客户的风险承受能力进行较为准确的评级，将特定风险等级的产品销售给风险承受能力对等的客户。

全面且有效的风控制度，保证了银行理财产品整体风险持续低位运行。（完）

(发稿 王蕾；审校 林高丽)

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