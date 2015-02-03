中国补充基础货币时 亦应降准以提高货币乘数增速--浦发

路透北京2月3日 - 上海浦发银行(600000.SS)发布报告指出，中国当前基础货币和货币乘数增速均在回落，央行通过MLF等创新工具补充基础货币的同时，实施降准提升货币乘数也是必要的。

报告表示，2015年内需疲弱和通胀风险有限对于货币政策定调仍是决定性的，未来货币环境趋于宽松，预计中国央行会对基础货币和货币乘数同时进行调控。

以下是浦发银行报告要点摘录：

**经济动能不足**

房地产将构成2015年投资的下行风险。虽然去年房贷新政出台后，高库存问题得到一定缓解，但销售和新开工情况仍难以乐观。此外，开发商资金情况亦不乐观，截止2014年11月，房地产开发资金累计增速仅为0.6%，来自贷款和自筹资金分布仅为9%和8.2%，均呈现延续下滑状态。

资金方面压力、企业对销售前景不明，使开发商拿地意愿不高，各种因素均表明2015年上半年房地产投资下行压力依然较大。这也会倒逼政策进一步放松，居民购买二套房可能放宽，贷款上限也将提高，或有助销售在上半年企稳，但投资恢复可能要到三季度。

受到收入增长放缓、消费者预期谨慎影响，今年消费增长难有很大提升。截止2014年9月，城镇居民人均可支配收入累计增速下滑至6.9%，此外，中国银联编制的消费信心指数在11月达到83.3的新低。如果房地产限购放宽等政策在2015年上半年效果有限，则地产链上家电、建筑建材、音像等行业销售可能低于预期。

**降准有必要**

我们预计货币政策依然偏向宽松，央行需要提高基础货币和货币乘数增速，以促使流动性保持合理水平。目前，基础货币和货币乘数增速均在回落。我们理解目前货币乘数下滑的原因既在于利率市场化的冲击，也在于经济增长滞缓的影响。对于前者，货币基金、股市走强引发资金分流；对于后者，房地产产业链上投资走弱减缓了企业间资金流转速度。

我们预计央行会对基础货币和货币乘数同时进行调控。在基础货币方面，美元升值、人民币汇率形成机制会降低外汇占款流入，我们倾向于认为央行会通过MLF等创新性工具来弥补基础货币增长不足，该政策对于商业银行的信贷结构调整也有正向激励作用。

在货币乘数方面，降准将是必要的，但考虑到387号文后存款口径扩大、存贷比约束下降等因素，预计央行下调全年降准在两次以内。

除了总量型货币工具，结构性的政策调控2015年仍将延续。在去年四季度货币政策例会上，央行提出“改善和优化融资结构和信贷结构”。我们猜测央行会通过PSL等方式为国开行提供基建、棚户区改造资金，实现定向的信贷宽松。由于地方债、企业债等直接融资扩容，央行会通过引导逆回购利率下行来传递政策宽松信号，回购利率的下调幅度可能在40个BP，这与一次降息后的基准利率相当。

**资产泡沫风险约束货币宽松度**

目前，资本市场上存在“两个期权”。股票市场融资能力的恢复既有助企业平稳“去杠杆”，也有助于混合所有制等方式的国企改革推进，后者也在一定程度构成大盘国有蓝筹股估值的看涨期权。从“稳增长、防风险”角度，央行通过“宽货币”来保持银行间市场流动性宽裕也是必要的，这构成市场的利率看跌期权。

随着货币市场、股票市场之间资金联动性增加，“跨市场套利”交易可能放大股票市场波动，一旦出现逆向反馈，单边平仓和市场踩踏带来的流动性趋紧也会对货币、债券市场形成压力。因此，政府需要谨慎平衡金融改革和资产价格泡沫间的风险，这也在一定程度对货币政策宽松的形式、程度施加了约束。（完）

(整理 李贺；审校 黄凯)

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