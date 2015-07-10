中国银行业股票质押贷款规模较小 整体风险不大--交银国际

路透北京7月10日 - 中国银监会周四发文稳定资本市场信心，对银行股票质押贷款、理财配资业务进行指导。对此，交银国际(香港)周五发布报告指出，中国银行业股票质押贷款的总体规模较小，大行涉足更加谨慎，整体风险不大。

交银国际报告并称，在理财配资方面，商业银行从年初已经开始降低杠杆率并增加提高劣后资金门槛，面临潜在收益风险的理财产品仅占到全部产品存量的5%。

银监会周四称，允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限；质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整；支持银行业金融机构主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线。

以下是交银国际报告要点摘录：

从股票质押贷款来看，出于审慎经营考虑，银行业股票质押贷款的总体规模较小，质押贷款质押标的主要以国债、金融债券、AAA 级企业债等低风险资产为主，同时质押率（贷款本金/质押股票市值）较低，普遍在五成以下。

四大行涉足很少，各家股份制银行持有量估计多的也在几百亿元以内，估计这类贷款目前阶段整体风险不大，即便有风险，也局限在个案范围内；但证券公司和信托股权质押融资无论从规模还是从风险程度上均高于银行。

2015年年初，监管层和银行已经对伞形信托业务的风险高度关注，已经逐步放缓了配资和发行高风险产品速度，降低了杠杆比率。目前银行配资的平均杠杆大概在1：2左右。而且主要产品应该是在2015年以前发行的，今年年初大盘点位在3,300点左右，即银行资金集中建仓应在3,300点以下。

我们初步判断，对于股份制和小银行来说，目前面临潜在收益率风险的理财产品应在资本市场高风险理财产品存量的20%以内，在全部理财产品存量的5%以内，劣后级客户面临风险相对大一些，而银行主要以优先级产品为主，这部分产品收益率暂时低于预期或利润完全回吐的比例可能更多一些。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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