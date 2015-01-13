麦格理上调株洲南车目标价七成 料获益于南北车合并

路透香港1月13日 - 针对中国南车(1766.HK)与中国北车6199.HK计划合并为“中国中车”，投行麦格理上调南车旗下机车电气系统分支--株洲南车时代电气(3898.HK)目标价74%至每股56.7港元；并指随着南北车一体化，株洲南车将在海内外获得更大市场份额。

麦格理发表研究报告预计，即便不考虑南北车合并，受惠于中国铁路投资的强劲增长，2015-2016年度株洲南车的复合年增长率将达到16.4%。若株洲南车能整合北车旗下零部件附属公司，则该公司2015年的市场份额将由45%增至55%。

报告续称，假设株洲南车的关键零部件市场份额于2016年进一步升至70%，公司2016年的盈利将较目前的基本预测上调55%。

麦格理称指出，南、北车合并背后的重要理念是增加高增值资本商品的出口，而株州南车将能获益，因其出口业务将可因而大为提升。

该行将株洲南车2014-16年的盈利预测分别提高16.7%、10.5%及9.3%，目标价由原来的32.6港元上调至56.7港元，以反映对公司2016年预测市盈率的相应调高。新目标价较株州南车周二收盘价45.65港元约有24%的潜在上升空间。（完）

(发稿 潘嘉玲； 审校 梁慧仪/黄凯)

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