高盛大幅调降今明两年油价预估 称油价或继续大跌（更新版）

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
(新增细节与分析师评论)
路透伦敦1月12日 - 高盛周一调降油价预估，称燃料价格需要在更长时间内保持在低位，才能抑制生产并结束全球供应过剩的局面。
以Jeffrey Currie为首的高盛石油行业分析师指出，油价在过去六个月中的崩跌最终将令市场达到平衡状态。此波跌势推动北海布兰特原油价格LCOc1下挫近60%并跌破每桶50美元。
但他们还表示，原油价格短期内可能进一步大跌，或许降至40美元以内，之后才会反弹。
高盛周一称，已将2015年布兰特油价预估从每桶83.75美元调降至50.40美元，并将美国西德克萨斯州中质油(WTI)价格预估从73.75美元降为47.15美元。
至于2016年，高盛预测布兰特原油价格在70美元，WTI在65美元，先前预估分别为90及80美元。
高盛对于短线展望更为悲观：
“基于上半年料将增加大量库存，以及利用储油对一年后掉期进行套利操作，我们下修对布兰特三个月、六个月及12个月的价格预测，分别降至42、43及70美元，先前预测分别为80、85及90美元，”高盛在一份客户报告中指出。
对WTI的三个月、六个月、及12个月价格预测，分别降至41、39及65美元，原先预测为70、75及80美元。
“虽然根据过去经验判断，大量储油将使现货价格跌至35美元以下，但我们认为，为了避免超出储油容量限度，油价将在40美元附近盘旋，有可能偶尔会跌到40美元略下方，我们认为在这个周期内这种情况的可能性较低，”报告称。(完)
(编译 徐文焰/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
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