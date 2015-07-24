中国信用债收益率短期仍会下行 但已偏离投资价值--华创证券

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透上海7月24日 - 中国华创债券最新债券日报认为，短期内市场情绪依然有利于信用债收益继续下行，但中期来看信用债利率下降太快，也需要警惕偏离价值太多等问题，信用债收益存在上行压力。
报告指出，近期信用债一级和二级市场行情均十分火爆，在一定程度上带动了利率债收益的下行，与打新基金降规模、改策略的转型息息相关，对债市有利之处是转型过程中打新基金释放了大量的债券投资需求，尤其是中高等级信用债的配置需求，并在一定程度上带动利率债交易行情的出现。
IPO暂停后，中高等级信用债市场表现符合预期，利率债虽然前期出现交易性机会，但是本身面临基本面和供给压力后期利率易上难下，配置价值不大。但信用债开始面临风险：
(1)在打新基金转型过程中，对信用债尤其是中高等级信用债的需求依然旺盛，资金成本还比较低，有利于信用债套息。问题在于当原来打新基金转型完毕之后，供给和需求将重新回归平衡，从交易角度来看届时信用债的空间可能就已走完，甚至会出现回调。
据了解，现在打新基金的赎回和改策略可能已经处在后半场，一大半打新基金都已经完成转型，转型之后的打新基金大部分转成了偏债型的产品。剩余稳定量约为原先的三分之一，缩至5,000亿以下的总规模。
(2)随着目前大幅调整，信用债价格有些偏离价值，甚至可能与理财收益产生倒挂，从中期来看，信用债收益存在上行压力。
这三周投资打新和配资的理财收益下降较多，传统的表内理财收益并未很快下降。信用债下行幅度更大，理财收益即使后期缓慢下降，信用债利率恐较难满足理财收益要求，需要警惕当打新基金转型完成市场稳定后的信用债回调压力。
(3)市场还比较关注的是IPO重启问题，因为一旦重启，可能债券市场将会进行这三周以来的逆过程，银行理财重新回归打新基金，抛售债券换回流动性等等。我们认为，这是一个必然要经历的过程，只是时间早晚而已。
虽然由于信用债市场如火如荼，利率债情绪上也受到正面影响，行情也比较火热。但与信用债不同的是，利率债也有利率债自己的问题，基本面因素和供给压力释放已经不太支持利率债进一步下行的空间，配置价值不大，短期内市场交易情绪也会慢慢淡去。
此外，高频数据跟踪，近期部分地区出现水泥价格上涨信号，上涨早于市场预期，市场预期为8月份。下半年房地产投资、基建等有望温和复苏，高频数据继续跟踪，中观层面正在好转。后期猪肉价格、蔬菜价格等上涨导致的CPI上行也值得关注。(完)
(整理 吴芳; 审校 曾祥进)
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