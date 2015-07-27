中国货币政策仍需放松 长债利率有望突破前期低点--兴业证券

路透上海7月27日 - 中国兴业证券(601377.SS)最新固定收益研究报告称，在金融机构风险偏好下降已开始price in的情况下，接下来债市机会要关注地产市场、基本面风险和政策的对冲，目前维持长债突破前期低点的判断。

报告并认为，中央政府宽财政背景下，货币政策仍有必要放松，否则面临利率上升，杠杆上升，资产价格下跌的压力。

过去一周债市强势上涨，信用债在市场上被疯抢，信用利差压无可压。利率债的表现也相当的抢眼，背后的原因不外乎金融机构风险偏好下降，大量资金回流到低风险的债市。

**货币政策与长端利率的关系探讨**

7月份至今，货币政策并没有明显的宽松，但债市的走势却非常强劲，那么问题出在哪里？关键的原因，实质上是宏观基本面和金融机构的风险偏好发生了变化，这才是决定长债走势的关键。

我们知道央行对短端利率的控制能力是很强的，但对长端利率，除非通过量宽（直接购买长期资产），一般来说，是通过调控短端利率，去影响金融机构和实体经济（基本面），进而达到影响长端的目的。

由于地产市场的回暖、地方政府债务置换带来的金融风险下降，央行在二季度的每一次放松，都成为金融机构、企业与居民炒股和买一二线城市房子的催化剂，金融资产价格通胀成为债券的“杀手”。而到了7月份，即使央行不放松，但光是金融机构风险偏好的下降，就足够推动债券走出牛市行情。

因此，决定债市走势的关键并不是单纯的货币政策的松紧，而是看货币市场流动性的宽松能否顺利的传导到长端，需要通过影响金融机构和实体经济的行为来实现。

也就是说，在宏观风险下降，风险偏好提升的环境，越放水，长债的压力越大，而反过来，当金融风险上升，基本面恶化，即使央行不松，金融机构也会理性的去选择低风险的债券资产。而货币政策的变化，最终也是基于基本面和金融机构的行为。

**猪会不会引发货币收紧**

近期猪肉价格持续上涨，引发市场对货币政策宽松的担忧，关于这个问题，我们认为核心的问题仍然是要回到经济基本面，这是决定货币政策走势的关键。

股市刚刚经历过股灾的风暴，尽管近期出现了明显的反弹，但市场对未来走势的看法，分歧依然非常的大，股市仍然比较脆弱，如果流动性收紧，股市的未来堪忧。

同时，7月份的地产销量已经开始弱于季节性。考虑到本轮地产的复苏缺乏居民收入和企业盈利改善的支撑，如果货币政策放松的进程结束，那么地产在下半年的压力无疑是上升的。

如果货币条件因为“猪”的问题而收紧，风险资产，股市和房市下跌的压力可能要远大于债券，或许届时我们该担心猪的通胀，还是该担心资产价格通缩？其实这一轮猪肉上涨的同时，粮、油、商品等价格都非常的弱，我们测算下半年CPI高点不会高于2.3%。

综上，仍然坚持我们之前的判断，债市走牛的逻辑在于一是股灾导致金融机构风险偏好的下降，资金配置债券的需求上升，近期市场已经有明显的体现；二是地产市场的景气是否低于预期和信用需求萎缩的情况决定了债市，尤其是利率债的空间。

因为如果房地产市场的景气不及预期，金融机构的风险偏好会进一步下降，那么央行的货币政策做出应对是必然的选项，期限利差一定会趋于平坦。

当然，风险点在于中央政府让地方政府重新走上宽信用加杠杆的老路，这意味着接下来的融资数据非常重要。我们只需要进一步观察和等待。(完)

(整理 吴芳; 审校 曾祥进)

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