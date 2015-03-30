对二季度中国债市不必太悲观 近期可逐步加仓--中金

路透上海3月30日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，对于二季度债市不必要太悲观，经济下行压力仍是更为主导的因素，只有货币政策加码放松引导实际利率下降才有望把经济带出困境。

经济走强和股市持续走强的前提都是债市牛市。而4月份利率债到期量较大，加上货币政策放松，预计市场情绪有望好转。近期投资者可以逐步增加仓位和适度延长久期，博弈债券收益率的重新回落。

预计3月份和一季度的经济数据较差，高层可能也会针对目前的经济形势更快的达成增加刺激力度的共识，4月份公布数据前后都是货币政策加码放松的敏感窗口。

**3月经济数据前瞻**

需求方面，消费保持低位，固定投资继续下行，外贸对经济拉动减弱。消费方面，居民收入预期放缓抑制消费信心，日常用品和耐用消费品消费需求不足，商品房销售低迷抑制房地产相关消费，不过石油制品类名义增速显着反弹可能对消费品零售形成一定支撑，预计3月社会消费品零售总额同比增速小幅反弹至10.9%左右。

投资方面，尽管基建投资保持相对较高增速，但房地产投资继续放缓，制造业投资继续下行，前3月固定资产投资同比增速或降至13.5%左右。

外贸方面，全球经济复苏偏弱抑制外需，房地产弱势拖累进口需求，预计3月出口同比增长8.2%左右，进口同比下降13.6%左右，货物贸易顺差或达440亿美元，考虑服务贸易逆差较大，净出口对经济拉动减弱。

产出方面，工业产出大幅放缓，一季度GDP同比增速可能跌破7%。当前房地产市场依然弱势，而财政、基建和保障房等稳增长措施对冲不足，工业经济依然面临较大的下行压力，3月工业增加值同比增速可能降至6.2%左右。工业产出放缓叠加服务业产出同步下行，一季度GDP同比增速可能降至6.9%左右。

通胀方面，工业价格降幅继续收窄，消费价格继续保持弱势。由于国内原油出厂价调整相对国际原油价格滞后一个月，3月石油和天然气开采业出厂价格环比可能大幅反弹，预计3月PPI环比降幅继续收窄，PPI同比增速或小幅回升至-4.6%左右。考虑食品价格和非食品商品价格季节性下降，非食品服务价格面临较大下降压力，预计3月CPI同比增速小幅降至1.3%左右。

货币信贷方面，3月贷款、社融和M2可能重新回落，社融余额增速可能再创历史新低。从我们了解的情况来看，3月份信贷投放再度回落，部分原因是前两月份投放了较多贷款后后续储备项目不足，部分原因是3月份大量存款流向股市，导致所有银行的存款基本都出现了明显的减少，贷款受到贷存比的约束较为明显，预计3月份新增贷款可能降至7,000亿附近。

社融其余分项来看，信用债净增量约1,000亿左右，非标融资维持低位，由于不少银行3月份重新靠增加票据充贷款规模，表外票据可能再次出现负增长。总体来看，3月份社融增量可能低于1万亿，社融余额增速可能从上个月的13.7%降至12.5%附近，再创历史新低。在贷款增量减少、外汇占款因央行干预可能继续负增长、季度末冲存款力度可能明显弱于去年3月份的情况下，预计3月份M2增量将大幅低于去年3月份2.9万亿的增量，增速可能也会随之回落，M2增速可能降至11.0%-11.5%区间，低于央行今年设定的12%目标值。

**利率收敛新常态终将打破**

3月份以来，债市进入了调整。调整的主要原因还不是基本面推动的，主要是资金面和供需关系恶化形成的。一直以来，我们强调的一个观点是，债市牛是经济牛和股市牛的基础。

而近期供需关系冲击对债市造成伤害的同时，对经济的伤害也已经开始体现。突出表现在以下几个方面：（1）存款大量流失的同时，不仅抑制了银行对债券的配置，也抑制了贷款的投放。（2）打新股和股票二级市场的收益使得企业不务正业，资金转移到金融市场，脱实向虚。（3）散户持续将资金投入股市，消费需求也将受到抑制。（4）债券收益率上升推动企业融资成本也升高，企业发债融资需求减弱。

由于实体经济本身处于去杠杆和去产能阶段，股市的火爆导致资金脱实向虚加速了实体经济去杠杆的进程，使得实体经济面临更大的下行压力。我们预计今年一季度GDP有跌破7.0%的风险。从历史来看，房地产投资跟经济的相关性最高，房地产投资与工业增加值、工业增加值与GDP都是明显的正相关性。由于土地出让金同比和房地产新开工仍在明显下滑，这两个领先指标意味着房地产投资增速仍有下行压力，GDP可能还难以企稳回升。

债券投资者所面对的形势比以往要更为复杂，一方面经济下行在理论上会推动收益率下降；但另一方面，地方债置换等结构性冲击以及股市咸鱼翻身所导致的资金冲击又是前所未见的。而货币政策犹抱琵琶半遮面又令投资者对前景感到迷茫。

但是这些夹杂在一起的因素我们在去年也似曾相识。存款被分流、利率市场化冲击等因素我们在去年也曾多次提到。只不过去年和前年推升利率的东西叫“非标”，而今年换成了“股市”。本质上都是因为这些东西由于人为的扭曲而提供了较高的无风险收益。前者是因为刚兑，后者是因为新股发行机制中一级发行价格被人为压低。这种经济向下的压制以及人为扭曲而推动利率上升的夹击使得各种利率开始趋于收敛，包括期限利差压缩和信用利差压缩。而地方政府债置换，用低利率的地方政府债置换高利率的贷款和非标使得这种信用利差压缩将演绎到极致。这就是我们去年所称的各种利率趋于收敛的新常态。更简单的来说，是狭义无风险利率与伪无风险利率靠拢的一个过程。

但正如我们之前所分析的，这种利率趋于收敛的新常态注定不是一个稳定态。因为人为扭曲而产生的无风险利率使得资金会产生持续的错配，从而导致泡沫，当泡沫破裂时，利率会重新趋于扩散，无风险的归于无风险，风险的归于风险，狭义无风险利率将大幅下降，而伪无风险利率将重新上升。如果不是由政策主动化解这种利率收敛所带来的资金错配行为，那么最终利率趋于收敛的过程可能还会持续一段时间，直到泡沫破裂。政府行动越早，越有利于避免泡沫的积累和资金流向的错配。

鉴于一季度GDP有跌破7%的风险，而政府比较关注的就业状况也在恶化，而周小川行长在博鳌论坛上也提到密切关注经济中的通缩风险，我们预计货币政策在二季度将加码放松。但如果央行基础货币的投放是依靠短期的逆回购或者期限不长的MLF，那么由于这些资金期限太短，而到期后并不清楚央行会续多少，没有稳定预期的情况下，也会导致银行实际上并不敢将央行短期投放的资金用于长期资产投资，导致资产和负债久期的进一步错配，从而不利于稳定流动性预期。

换句话说，在外汇占款趋于减少的大背景下，银行极度需要长期的流动性投放而不是中短期。这也是为何降准才是目前最好的货币政策放松工具。当然，央行也可以创设新的工具，比如期限更长的LLF，提供3-5年的资金，这样效果也会大大好于3个月的MLF。

我们认为，央行在理论上具有公开市场直接买入债券的权利，在2000-2002年，央行也曾频繁在公开市场主动买入债券来投放基础货币。从投放长期基础货币的角度而言，在公开市场主动买入债券，即投放了基础货币，又化解了市场对债券供给的担忧，一举两得，不失为上策，是可以研究和考虑的货币政策。此外，央行计划允许更多的海外机构进入国内银行间市场投资债券。(完)

(整理 边竞; 审校 张喜良)

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