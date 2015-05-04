中国债市5月料续牛 中长端收益率可能跌破2月末低点--中金

路透上海5月4日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，展望5月份，债市仍有望继续延续牛市，中长端收益率有跌破2月末低点的可能。牛市的驱动力主要还是源于货币政策的放松和市场此前担忧因素的缓解。

首先，5月份有可能迎来货币政策的再度全局性放松，有可能继续降息，进一步引导社会融资成本下降。

降息的背景和逻辑在于企业盈利能力显着恶化，财务负担的加重抑制企业投资和生产的意愿；只有降低企业的融资成本，才有可能缓解企业所面临的困境，通过提高货币增速和货币流通速度来重新提振经济。

4月30日中央政治局会议中也提到，“稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。”这意味着政治局会议后，货币政策的放松力度将会加大，而在降准之后，可能使用的工具就是降息。

此外，近期美元走弱的国际环境也使得如果中国货币当局进一步放松货币政策，所面临的贬值压力可能比前几次有所降低。

其次，货币政策放松有效性的保障在于货币市场利率可能继续往低位引导，只要货币市场利率维持低位，其他利率也会逐步下行。

**地方债配套方案可能即将出台**

再者，地方债配套方案可能即将出台，会化解市场此前所担忧的供给冲击。近期市场关于央行是否会通过QE的方式来化解地方债的供给冲击的讨论渐趋活跃。

QE出台的背景是发达经济体在常规化的政策工具逐渐失效后所采用的新的货币政策工具。因为在发达经济体已经降息至0甚至负值的情况下，无法再通过降息等传统手段来刺激经济。

从大的环境来看，中国目前无论是基准利率还是法定存款准备金率，都还有较大的下调空间，并不存在传统工具失效而被迫使用QE的问题。从这个角度而言，采取QE的迫切性还不是很高，还有其他选项。

可能的替代方案包括降准等传统手段释放长期资金，同时使用定向工具如MLF、LLF和PSL等投放定向的资金来化解。

鉴于政策性银行在货币政策定向调节中的重要性，不排除一些定向资金会继续注入政策性银行。

此外，2007年特别国债的解决方案也值得参考。当时财政部要置换2000亿美元外汇储备成立中投公司，需要发行1万多亿的特别国债。最终是央行和财政部通过会计处理的手段，央行持有了绝大部分特别国债。

当年真正以市场化手段发向市场的特别国债只有2,000亿人民币，只是总量的一小部分。由于此前不少地方政府债务都持有在商业银行和政策性银行手中，如果可以协调这些银行用到期债务置换为地方政府债，就可以大幅减少向市场发行的地方政府债，从而缓解地方债的供给冲击。

最后，央行对于境外机构进入银行间市场的审批速度加快也有利于增加新的需求。4月30日，中国央行金融市场司在上海清算所发布公告称，32家具有QFII、RQFII或人民币结算资质的境外机构获准进入银行间债券市场。速度明显加快。

随着境外机构的进入数量和速度的加快，这些新增的资金有助于消化国内利率债的供给。在货币政策放松态度明确，且5月份可能出台各项政策进一步引导货币市场利率和社会融资成本下降的情况下，5月份市场利率继续下降的确定性仍比较高。

如果股市在经过3月和4月的暴涨之后，在5月份出现阶段性的调整，那么市场情绪也会更有利于债市，债市可能就会占尽天时地利人和，爆发一波不小的行情，收益率可能突破前期低位。

**4月经济数据前瞻**

需求方面，消费小幅回升，投资继续下行，外需依然弱势。

消费方面，石油制品及汽车类消费继续低迷，房地产相关消费处于高位，金银珠宝类消费上升空间有限，食品饮料和纺织服装类消费继续弱势，考虑通胀有所回升，预计4月社会消费品零售总额同比增速小幅回升至10.5%左右。

投资方面，由于房地产边际改善有限，房地产投资仍有下行压力，基建投资保持较高增速，制造业投资继续低迷，预计前4月固定资产投资累计同比增速降至13.4%左右。

外贸方面，全球经济复苏放缓抑制外需和加工贸易，人民币有效汇率升值拖累出口，内需低迷制约一般贸易进口需求，预计4月出口同比增长3.4%，进口同比下降14.6%，货物贸易顺差达498亿美元。

供给方面，需求低迷使得工业仍有较大下行压力，考虑春节因素影响结束，4月工业增加值同比增速或升至6%左右。尽管房地产市场延续边际改善，但改善幅度尚不足以带动需求回升，而基建投资对需求拉动无法与房地产相提并论，需求低迷使得工业经济下行压力不减。

高频数据显示4月发电量同比增速或反弹至小幅正增长，随着春节因素对工业产出影响结束，4月工业增加值同比增速或反弹至6%左右，工业产出仍处于非常低的水平。通胀方面，工业价格降幅有所收窄，消费价格略有反弹。

考虑有色金属产业链价格小幅上涨，黑色金属产业链价格继续下跌，原油价格反弹带动油气产业链价格回升，预计4月PPI环比小幅下降，同比增速或升至-4.4%左右。由于食品价格小幅下降，非食品价格季节性反弹，预计4月CPI环比小幅下降，同比增速小幅回升至1.6%左右。

金融数据方面，由于融资需求偏弱加上去年高基数，4月份社融和M2增速继续破位下行概率较高。预计4月份贷款增量在8,000亿左右。4月份社融增量可能在1.2-1.3万亿水平，余额增速将继续下降到历史新低。

去年4月份M2有一个异常的升高，可能源于央行对政策性银行投放的巨量PSL；在这个高基数的影响下，今年4月份的M2增量会显着低于去年同期，导致余额增速的明显下滑。因此4月份M2比较有可能降到1月份10.8%的低点之下。(完)

(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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