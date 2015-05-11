降息后中国债市关注重点将重新回到地方债--中金

路透上海5月11日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，在降准降息后，债市的关注重点会重新回到地方债的配套方案上，总结来看，货币政策料持续放松，货币市场利率持续维持低位的情况下，加杠杆推动下，债券收益率仍有下行空间。

不过供给高峰逐步临近，收益率的下行速度可能放缓，通过加杠杆的方式提高收益仍是相对稳妥的操作策略。更为激进的操作是适度延长组合久期，一旦市场确认货币市场利率将长期维持低位，中长端利率也会逐步下行。

**大宗商品价格反弹尚不足虑**

短期大宗商品价格反弹对工业价格形成一定支撑，但大宗商品价格反弹空间有多大，会不会带动工业价格乃至消费价格显着上涨？

通过考察原油、工业类、农产品类和畜禽类大宗商品走势发现，大宗商品价格反弹空间有限，短期难以显着推升通胀。

首先，随着国际原油价格反弹，美国油气钻井下降显着放缓，供给与价格的动态平衡决定油价反弹空间有限。

其次，由于房地产市场依然弱势，铁矿石、焦煤、螺纹钢、铜和动力煤等主要工业产品面临的需求持续不足，工业品价格难以显着回升。

再者，库存高企、政策支撑和需求不足共同决定国内农产品价格以温和上涨为主，小麦和稻谷以温和上涨为主，玉米价格上涨有限，大豆价格仍有下行压力。

此外，随着可供出栏生猪下降，供给约束使得生猪价格上涨趋势明确，但需求不足制约猪价上涨空间，蛋鸡存栏量仍在低位，但终端消费需求低迷，鸡蛋价格持续低位徘徊。总的来看，大宗商品价格反弹空间有限，短期难以显着提振工业价格，也难以显着推升通胀水平。

**降准降息后，焦点重回地方债**

最近一两周，全球债券市场最受瞩目的事件当属全球国债收益率大幅回升。事情起因于4月份新老债王一起唱空德国国债。新老债王同时看空德国国债，表面上源于德国国债收益率过低。更深层次的原因在于欧央行的超预期QE实施后，欧元区经济从低迷中有所复苏。全球金融市场的调整是否结束还是会延续，本质上是在问全球的这些主流策略和趋势已经开始反转还是只是趋势中的短暂调整。如果从基本面的角度来看，还没有看到这些全球共识的交易策略面临很大的反转压力。目前的调整只是表明其未来的强度可能减弱，但方向未变。

对于中国债券而言，投资者会担心全球收益率的上升是否会导致国内收益率也向上调整。由于拥挤交易所触发的反向调整，其实中国债市已在3月份领先于全球调整。4月份以来长端利率的回落滞后于短端利率，收益曲线变陡，这表明目前长端利率债的估值没有像1-2月份曲线十分平坦甚至倒挂时所显现的那么高，自然也不会因为所谓估值过高而触发明显的调整。上周的债市调查也表明，投资者也普遍认为近期海外债券收益率的回升对国内影响不大。

央行周日宣布存款和贷款利率下调25bp，本次降息后，存款基准利率降至历史低位，贷款基准利率基本上是历史新低，尤其是中长期贷款利率。这次降息后，我们认为存款基准利率对市场利率的定价作用将逐步淡化。货币市场利率可能会起到越来越重要的作用，甚至是未来央行引导利率的核心关键指标。原因在于外汇占款趋势性减少，基础货币投放从以往依赖外汇占款变为央行主动注入流动性。今年前4个月，央行通过各种工具主动性注入超过2万亿，而去年全年也只不过1.5万亿。在存款已经逐步不是银行主要配债资金的大变化趋势当中，我们已经看到有银行自营投资账户开始利用货币市场资金加杠杆来配置债券。只要央行有意愿维持较低的货币市场利率，进一步逐步主动注入便宜的流动性，那么债券收益率在较高的Carry下仍有下行空间。

在降准降息后，债市的关注重点会重新回到地方债的配套方案上。关于地方债的配套方案，我们上两期周报都有所分析。我们认为央行直接购买的可能性很低。事实上央行也否认了QE操作的可能。上周《经济参考报》报导，“一万亿元额度的置换债发行，除了采用公开发行方式外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，成为债券的主要发行方式。”我们认为这种尽量通过定向发行来化解地方债供给冲击的方案的可能性比较大。通过直接的会计处理，将到期的贷款等债务直接置换为新的地方政府债，可以较大程度上减少向市场发行的地方政府债。

由于贷款都持有在银行手中，如果银行愿意将到期的贷款直接置换为债券，那么不需要额外注入流动性来解决地方债的冲击，只是一个会计记账。不过此前市场认为银行承接地方债的意愿不强，主要因为地方债收益率相对较低。

但这只是很表面化的理解贷款和地方债之间的收益率差异。实际上如果综合比较的话，银行将贷款置换为地方债并不一定吃亏。比如这次降息后，5年以上基准贷款利率只有5.65%了。对于相对优质的企业，假设贷款利率上浮10%。那么银行重新发放5年以上中长期贷款的利率大概就是6.2%。假设银行将到期贷款的资金不是用来重新发放贷款，而是置换为10年期地方政府债。目前10年期国债收益率约为3.4%。假设地方债合理的定价比国债高20bp，那么地方债的收益率为3.60%。表面上直接比较，地方债收益率比贷款低了260bp。如果将地方债的票息税收优势的90bp以及地方债风险权重占用更低的节约资本金优势176bp考虑进去，则这种表面上的收益率落差基本被抹平。地方债的流动性优势再考虑进去的话，实际上银行持有地方债是划算的。总结来看，综合考虑各种因素，银行将到期贷款置换为地方债并不吃亏，甚至能占点便宜。银行是有某种动力直接将贷款置换为地方债的。

由于贷款是大头，假设这1万亿置换中，有60%-70%可以通过原贷款持有人直接换为地方债，那么就意味着只有30%-40%的地方债需要市场化发行，即3,000-4,000亿。市场的供给压力大为减少。当然，除了1万亿置换，针对地方赤字的地方政府债，那6,000亿净增量还是很可能市场化发行。也就是说，1万亿置换中如果有3,000-4,000亿需要市场化发行，加上6,000亿针对赤字的净增量，那么1.6万亿地方债净增量中，有近6,000亿会定向置换，还有近1万亿需要市场化发行。直接来看，市场化发行的量还是不低，所有利率债的净增量会从往年的2.1-2.2万亿左右上升到近2.9万亿，而且供给会相对集中在二、三季度。

不过由于地方政府债在综合收益上相对于贷款并没有明显劣势，在贷款需求疲弱的环境下，银行未必就真的没有动力和没有资金去投资地方政府债。如果地方国库配合地方政府债投放一定量的地方政府财政存款，则会进一步提高银行的意愿。此外，央行后续可能还会有进一步的全面和定向流动性投放，包括降准、PSL和MLF的投放。在央行主动注入流动性，货币市场资金面相对宽松的情况下，我们看到银行配置债券资金的来源逐步从以往依赖于存款过渡到依赖于市场融入资金。只要央行维持资金面宽松，银行逐步提升投资债券的杠杆比例，我们认为市场还是有能力去消化今年利率债供给的上升。(完)

(整理 边竞; 审校 曾祥进)

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