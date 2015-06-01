中国债市资金底部可能出现 适当降低利率债仓位--中信证券

路透上海6月1日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部最新债券市场月报称，随着宽松政策兑现以及资金利率下行，5月短端收益率已经明显下行，考虑到资金利率可能位于底部，加上经济出现一些积极信号，收益率进一步下行的空间有限，建议降低利率债仓位，等待超调之后再介入。

但由于政策仍将保持流动性的宽裕，仍然推荐高杠杆的票息策略；对配置型机构而言，中长端非国开金融债的配置价值不断增加。

5月汇丰PMI初值小幅回升、六大发电集团耗煤量同比增速从上月-10%附近回升至-1%附近、30大中城市销售面积同比涨幅回升至20%以上，同时近期地方债顺利发行、政策要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款、发改委密集批复基建项目同时放宽城投企业发债限制以支持重点建设项目等一系列保增长政策的出台都将在一定程度上对经济构成支撑，预计即将公布的5月份工业增加值同比增速向下的概率不大。

通胀方面，虽然猪肉价格环比大幅回升，但考虑到去年基数较大，猪肉价格同比涨幅有限，短期内通胀不会对市场造成向上的压力。

政策方面，通胀水平低位徘徊不会给货币政策构成转向压力，而在经济形势不容乐观的背景下，货币政策将保持宽松以确保保增长措施的顺利实施。

**货币政策尚未转向，但资金底部可能出现**

上周传闻央行近期向部分机构开展了定向正回购，期限包括7 天、14 天和28 天，规模逾千亿元， 价格方面则以市场利率定价，我们认为这并不表示央行宽松货币政策基调转向。

据悉本次正回购是银行要求，并非央行主动为之，说明降准之后银行间流动性异常宽裕，在实体经济融资需求较弱、信贷投放不畅的情况下，大量资金堆积在银行间市场导致资金供大于求。

但是值得注意的是，此次操作意味着资金面的底部可能出现，而总量货币政策近期推出的可能性降低，收益率进一步下行的空间有限，一方面，机会更多来自收益率超调之后，另一方面，需关注资金面回调的风险。

**经济形势仍不容乐观**

对于整体基本面，我们延续此前的判断，认为经济环比出现企稳，但整体形势仍不乐观。随着稳增长政策的密集出台，经济短期内出现环比企稳，积极的信号仍集中在商品房销售以及耗煤量的持续改善。

首先，5 月份30 大中城市商品房成交面积同比增速从上月22%进一步回升29%的高位，房地产投资增速下滑的压力有所减缓。

第二，耗煤量同比增速从上月-10%附近回升至5 月份-1%附近，5 月份的工业增加值同比增速也将小幅回升。

第三，近期地方债顺利发行，政策要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款，发改委发文松绑企业债发行，一系列政策意图保障地方政府融资、支持基建投资企稳。

但是经济回升力度偏弱，融资需求仍然低迷，工业产品价格的反弹出现波折，人民币持续升值仍给出口带来不确定性。加上去年二季度基数较高，即使环比增速维持相对平稳，同比增速下滑的压力仍然非常大

**受高基数影响，通胀进一步走低**

通胀方面，5 月份食品价格继续季节性下跌，截止目前可获得的高频数据，预计5 月份食品价格环比跌幅在0.7%附近，其中，天气转暖，蔬果供给上升，导致蔬菜类和水果类价格大幅下跌；

非食品价格方面，5 月份汇丰PMI 初值的购进价格指数有所回升，商务部公布的大宗商品价格涨跌互现，我们预判5 月份非食品价格基本符合季节性规律，环比涨幅为0.2%，5 月份CPI 同比将小幅降至1.3%附近。

同时，PPI 环比跌幅小幅收窄至-0.2%附近，同比增速徘徊于-4.5%附近。前瞻地看，通胀短期上行压力有限，最近几个月都将维持低位，不会对货币政策构成转向压力。

值得注意的是，CPI 同比回落主要与去年同期基数较高有关，5 月份同比增速1.2-1.3%对应的环比增速并不低，这与近期稳增长政策推出以及猪肉价格反弹都有一定关系，建议关注通胀环比回升的力度和持续性。(完)

(整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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