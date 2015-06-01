中国可转债可参与或持有 但不建议追涨--中金

路透上海6月1日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，虽然上周经历了单日暴跌，但对可转债来说，参与或持有、不追涨的建议仍是最佳选择。

此外，我们之前看好的歌尔、电气转债，以及建议转股后持股的深机、齐峰上周表现优异，倍感欣慰。未来一段时间，洛钼、歌尔、格力转债都将陆续迎来赎回期，而转债溢价率仍偏高。

这决定了这些转债都在与时间赛跑，由于转债适时赎回无悬念且透支了明显的正股上涨预期，增持期都已经过去，均转为关注逢高兑现获利机会。

如果股市不能很快重转强劲升势，投资者的处境将颇为尴尬。

其中，基于我们对股市的判断，歌尔等白马成长股预计会成为后续市场关注的热点，我们对正股仍有颇多期待。但该转债溢价率稍高，给增持带来一定的困扰，但仍是我们相对看好的品种。

我们曾在前期130元及以下建议增持民生转债博弈股市表现。本周如果继续调整，仍建议通过适量增持民生博弈大盘股打新结束后的资金面好转。

格力转债上周表现好于我们的预期，行业层面存在一定的积极变化，但其高达38%的溢价率仍令我们持偏谨慎态度，逢高关注兑现机会。中核IPO对电气、浙能（已经停牌，参股核电）影响偏正面。此外，仍建议在本周密切关注一级市场机会。

**市场回顾**

上周股市巨幅震荡，创下历史最高单周成交和09年来最大的周内振幅。前半周，市场热情极度亢奋，股指攻城拔寨，并向5,000点发起冲击。而周四，受到大盘股IPO将临、央行正回购及汇金减持等诸多因素的影响，股指迎来6.5%的下跌，堪比07年的“5.30行情”。

全周来看，上证综指下跌0.98%，振幅高达11.9%，创业板指也大幅震荡，但相对更加坚挺，周上涨0.75%。

若不考虑上周退市的浙能，转债正股表现多弱于股指，平价指数周跌逾2%，但转债受到稀缺加剧等因素影响，估值反而抬升，转债指数上涨3.28%。转债个券仍然不乏机会。

格力正股上行，周上涨14.6%，但体量较小的格力转债当周估值大幅从26%拉升至38%，格力转债周上涨25.7%。电气正股全周收平，该转债由于赎回期较晚，且即将成为转债市场第一大品种，估值拉升迅速，已从前周的11%升至29.4%，电气转债上涨16.26%。

歌尔正股表现强势，前半周接连上涨，周四大跌后又在周五迎来涨停，歌尔转债当周也上涨7.8%。此外，接近完成赎回的深机、齐峰转债在正股推动下大涨23.6%和13.6%。

**股市研判：主流题材和优势转型标的个股仍活跃**

上周四单日大跌之后何去何从？

1、大跌背后的原因？表现上是大盘股IPO将临、央行正回购、汇金减持、券商限制杠杆、排查信贷资金入市等，加上此前情绪亢奋并推升股指过快上涨。本质的原因仍在于管理层慢牛期许和投资者时不我待之间的矛盾；

2、背后的原因是颠覆性的还是阶段性的。其中，央行正回购等市场的理解显然存在偏差，在“流动性陷阱”之下，商业银行将超储存放央行或由央行回收并不改变资金面宽松的现状。

宽货币向宽信用的传导不畅反而有利于资金面的充裕，通过金融创新，有利于股市资金面。当然，产业资本减持、再融资增多等值得关注，水多“加面”阶段正在到来；

3、大的逻辑有没有变化？我们认为仍无实质改变。本轮行情的逻辑在于几方面因素：城投、房地产萎缩，非标供给减少及货币宽松，实体经济投资回报差，带来股市宽松流动性；改革、转型导致股市成为资金聚焦点。

权益市场发展对修复国家资产负债表、鼓励创新、兼并重组、国企改革至关重要；金融创新、新媒体放大了做多的力量，赚钱效应引发行情的自我强化。这些因素目前看暂无逆转的迹象，对股市中长期看法暂可保持积极的态度；

4、但考虑到泡沫至少已经在局部明显出现，加上市场进入“水多加面”阶段，资金面、政策面和情绪面的合力减弱，震荡加剧仍是阶段性的常态；

5、短期来看，股指仍有短暂震荡整理的需求，周二、周三是打新资金冻结高峰期，前期高点和30日均线仍有支撑，而5000点整数位存在压力，坚持遇明显调整增持的看法。大盘股打新过后资金面将有所缓解，但季末加上新的大盘股又将出现，短期能否凝聚强劲的做多力量存疑。

尤其是杠杆资金动向值得关注，一旦股市超预期调整，会引发强烈的负反馈，好在目前看可能性不大；6、每次大跌往往会引发风格转换，

这一次呢？我们认为创业板泡沫明显（泡沫的形成和破灭不同步），大盘股涨指数存在政策风险，市场的聚焦点可能会向二线蓝筹、白马成长、消费（关注输入性EMS对医药的刺激作用）等板块寻找合集，当然主流题材（国企改革等）、优质转型标的个股仍会活跃。

**转债供求跟踪**

审批提速，七只过会转债/EB等待发行。我们此前周报中已经提示投资者，在诸多参与机构的呼吁之下，监管机构从善如流，近期转债及EB审核效率提升值得关注。

上周，转债发行审批提速，蓝色光标、厦门国贸和九州通于29日上会审核并成功过会，拟融资额分别为14亿元、15亿元和28亿元。

转债融资具有诸多优势，包括：1、转债是交易所债市区别于银行间市场的特色、优势品种，理应受到鼓励；

2、由于条款优厚、发行人促转股动力、债券基金等可以通过转债分享股市收益等因素，转债受到投资者的欢迎；

3、同时，转债转股与否取决于发行的股价表现，从而对发行人项目质量具有天然约束力；

4、当前市场环境下，一、二级价差十分明显，大股东参与优先配售获利丰厚，是最大的赢家，歌尔等转债是典型案例；

5、发行难度小，融资成本低，不立即稀释现有股权。本次审批效率提升将助力其发展，短期可缓解市场“巧妇难为无米之炊”的境况，牛市的“烦恼”将略有缓解，但仍不解渴。

长期来看，提升转债发行效率有利于市场真正发展壮大。从存量预测的角度看，待发行转债不少，存量个券赎回仍会按部就班，市场规模将逐步进入“筑底期”。

**热点个券**

我们对电气等存量个券情况进行了简要梳理。条款跟踪方面，吉视、通鼎触发赎回，民生仍等待审批，本周齐翔和燕京转债将分别迎来赎回登记日。(完)

(整理 李宏薇；审校 张喜良)

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