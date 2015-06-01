中国债市短期进入胶着状态 经济基本面仍有支撑--中金

路透上海6月1日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，进入6月份，按目前情况来看，收益率的下行动能可能暂缓，债市进入比较胶着的状态。经济基本面总体来看仍对债市有支撑。不过在资金面比较宽松，央行满足了大行定向正回购需求的情况下，央行进一步主动投放流动性的可能性不大。

打新热情的提高也分流了一部分配置债券的需求；加上6月份地方政府债的发行会比5月份提速，整体债券的供需关系可能边际上转差。债市6月份的表现可能没有5月份那么好，不排除收益率可能仍出现一定幅度的回升。

不过债券牛市未结束，市场阶段性的承压可能带来重新入场的机会。尤其是判断5-6月份投资增速仍会继续下滑，加上近期美元重新走强带动人民币汇率再度升值，债券收益率小幅回升加上通胀同比继续下滑导致实际利率不降反升，货币条件指数将继续创历史新低。

货币政策进一步放松的压力可能不减反升，且下一步货币政策需要开始考虑如何通过定向投放长期资金的方式来压低中长端利率。

**5月经济数据前瞻**

需求方面，消费增速继续放缓，固定投资仍面临大幅下跌风险，外贸保持弱势。消费方面，居民消费意愿依然较低，叠加通胀放缓而去年基数较高，预计5月社会消费品零售总额同比增速降至9.6%附近。

投资方面，房地产投资低迷、基建投资反弹有限而制造业投资继续下行，考虑去年同期基数较高，预计前5月固定资产投资累计同比增速继续大幅降至10.4%附近。

外贸方面，全球经济复苏依然乏力继续制约外需，汇丰PMI新出口订单和广交会出口成交显示出口疲软，预计5月出口下降7%；内需低迷继续抑制一般贸易进口需求，全球外贸放缓抑制加工贸易需求，预计5月进口同比下降11%；预计5月货物贸易顺差401亿美元，不过服务贸易逆差规模可能继续扩大，外贸对经济贡献有限。

供给方面，发电量增速有所回升，5月工业增加值同比增速或弹至6.1%。高频数据显示5月发电量同比增速继续回升的可能性大，5月工业增加值同比增速或升至6.1%附近。值得注意的是，工业产出小幅回升不意味着经济实现企稳，由于房地产市场未能显着改善，固定投资仍面临下行压力，需求低迷对工业产出的拖累仍将持续。

通胀方面，消费价格回落，工业价格小幅反弹。工业价格方面，煤炭、钢铁和非金属建材价格继续下跌，有色金属、石油天然气和化工价格有所反弹，预计5月PPI同比增速或小幅升至-4.5%左右。消费价格方面，预计食品价格季节性下降，非食品价格季节性小幅上涨，考虑去年基数较高影响，5月CPI同比增速或降至1.2%-1.3%。

货币信贷方面，新增贷款难有显着增长，社会增量保持相对低位。贷款方面，大型国有银行和部分股份制银行因信贷需求较弱贷款投放偏慢，5月份旧口径贷款预计不会比4月份明显增长，可能仍在8000亿附近。

社融方面，5月份社融增量可能在1.1万亿附近，社融余额增速可能继续下降并跌破12%关口至11.8%附近。预计在季节性因素影响下，5月M2增速略有回升，或在10.1%-10.5%；但考虑去年6月理财回表较大，今年6月M2仍有可能破位下行并再创新低。

**胶着的6月**

上周债市出现了一定幅度的调整，短期债券收益率持稳而中长期债券收益率回升幅度相对大一些。短端利率走低对中长端利率的传导失灵的主因并非是对经济和通胀回升预期，股票二级市场和打新股火爆是利率传导过程中的阻隔。

6月初发行的新股中有大盘股，考虑大盘股中签率较高，吸引近期大量资金进入打新市场；各大基金公司密集发行打新基金，理财资金也大量对接打新基金，居民和各类型企业也积极参与到打新中来。

打新资金对其他金融投资产品（如债券）和实体经济的消费都有一定的分流作用。且未来新股的发行速度要提速，从而分流更多的资金。(完)

(整理 边竞; 审校)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。