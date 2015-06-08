中国可转债仍可在持有待涨中关注逢高兑现机会--中金

路透上海6月8日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，股市震荡加剧，但趋势未改，但由于转债仍透支了较高的正股上涨预期，且必须在两个月左右的时间内兑现，做多的难度再次增大。基于对股市走势的判断，较为合适的策略仍是持有待涨中关注逢高兑现机会。

上周股指盘中震荡剧烈，但整体仍保持升势。以歌尔为代表的白马成长品种、民生和洛钼为代表的补涨板块表现较好，但估值略有压缩，基本符合预期。

我们仍提醒投资者，洛钼、歌尔、格力转债先后迎来赎回期，而转债溢价率仍偏高，决定其在于时间赛跑。在这种背景下，我们认为未来一段时间“看多，但慎做多”。

我们目前仍建议持有电气（国企改革+核电）、歌尔（白马成长、苹果概念）、洛钼（有色）、格力（地产销售好转）、吉视（传媒）和民生（博弈补涨）转债，宝钢EB仅适合于刚性配置资金做底仓。

此外，6月8日为天集EB网上申购日，网上认购按照“时间优先”的原则，比拼投资者的交易系统。而航天信息转债预计也将很快发行，投资者可继续关注其申购机会。

**市场回顾**

经历5月底的调整后，上周股市震荡上行，盘中多次出现巨幅震荡。周五，打新资金回流等促使股指站上5,000点，当周累计上涨8.9%。

创业板在后半周略显疲态，但全周来看涨幅仍然达到9.68%。板块方面集体上行，煤炭、有色、建筑及地产等领先，而国防军工、非银落后，题材板块则多收获10%以上的涨幅，整体来看分化程度不大。

纯债市场在央行开展PSL、经济数据即将公布、央行放开了境外人民币清算机构在银行间的质押回购等导致收益率整体小幅下行。

转债正股走势基本与股指相当，平价指数周涨幅8.0%，此前高企的估值水平当周略有收敛，转债指数当周上涨5.99%。

个券方面，除通鼎外当周均获正回报。其中，受益于广电网络融合的吉视、有色行业的洛钼和歌尔等5只转债涨幅超6%。

**股市研判**

我们认为近期盘中频繁、巨幅震荡的背后在于资金面、政策面和情绪面的合力减弱，管理层慢牛期许和投资者时不我待之间的矛盾增大，当然也与整数点位的心理压力有关。产业资本的减持已经表明局部泡沫已经出现。

但本轮行情背后的几个逻辑仍未逆转，包括：城投、房地产投融资需求萎缩，非标供给减少及货币宽松，实体经济投资回报差，带来股市宽松流动性；改革、转型导致股市成为资金聚焦点；权益市场发展对修复国家资产负债表、鼓励创新、兼并重组、国企改革至关重要；金融创新、新媒体放大了做多的力量，赚钱效应引发行情的自我强化。

从阶段上看，正处于“予之”阶段向“取之”阶段转化的过程当中，阶段性的“政策扰动”不是真的“政策顶”。本轮行情目前看尚无业绩支撑，博弈心态与趋势交易理念盛行导致技术支撑有效，但一旦破位将出现残酷的多杀多。短期资金推动的特征明显，也最能支撑市场信心，仍是市场关注的焦点。

上周中核打新等对股市资金面是个测试，打新冻结资金近5万亿情况下，二级市场成交依然十分活跃，且融资融券、新增基金和证券开户数快速增加，加之盘中快速调整后尾盘有惊无险，都表明市场分歧加大，但资金面无忧，资金供给仍快于消耗。

未来货币政策转向、经济明显回暖（资金重回实体经济）或标志性再融资事件出现，将动摇行情的根基。最危险的时刻不是放量震荡，而是缩量上涨，因为后者意味着市场看多情绪趋于一致且资金供给在减弱，过于“拥挤的交易”容易发行逆转。

就短期而言，震荡加剧降低股市sharp系数，抑制疯狂的杠杆操作行为。如能在当前位置震荡夯实，同时降低监管层调控风险，对行情的继续演绎将大有裨益。

本周市场将接受诸多信息的冲击：

1、诸多经济金融数据将在本周公布，经济增长乏善可陈无疑，货币信贷数据作为领先指标尤其值得关注，房地产出现了一些好转迹象。

2、新一批IPO批文下发时间待解，尤其是拟融资300亿元的国泰君安证券会否位列其中。

3、A股能否被纳入MSCI新兴市场指数也将在本周三左右揭晓。

4、中国中车复盘及国企改革纲领性文件出台。

5、美国就业数据超预期，美、德国债收益率快速反弹，美元走强。

我们前期建议在前期高点和30日均线有支撑，遇明显调整增持，打新资金回流带来资金面缓解，方向判断上符合实际走势。

本周来看，市场震荡仍会较为剧烈，鉴于本周无新股发行，市场仍有震荡走高潜力，而后半年末叠加新一轮打新到来可能引发又一次震荡。

板块方面没有变化，仍然认为创业板泡沫明显（泡沫的形成和破灭不同步），大盘股涨指数存在政策风险也缺少基本面基础，板块表现将偏平衡。投资者可能在二线蓝筹（房地产等）、白马成长、消费等存在补涨需求且相对安全板块寻找合集，当然主流题材（国企改革等）、优质转型标的个股仍会持续活跃。

**15天集EB：关于EB条款及定价模型的补充讨论**

刚刚公告的15天集EB内嵌了堪称奇葩的“换股期前赎回条款”，不少投资者关心这样的EB如何定价。我们在《形似而神不同》中曾探讨过EB的定价方法，即LSM模拟法（传统转债也适用）。

需要指出的是，当前市场下，定价模型在“定价”方面的意义已经不大，但通过模型分析能帮助我们更清晰地理解天集EB的运行机制和驱动力。测算结果显示：

1、从模拟定价的纯理论结果上看，有换股期前赎回条款和剔除该条款时差距不小，可达20元之巨。

2、天集EB回报分布分散且尾部风险更大，“进难攻，退难守”，股价大涨或大跌都有风险。

3、如果平价不太低的话，低波动率的EB理论价值更高。低波动、平价位置在115元附近时，EB的价值最高，因为此时换股价值不低，且不容易直接触发换股前赎回。

模型无疑存在各种局限性，不能刻画供求等情况，其上市初步表现可能将严重偏离所谓的理论值。

对于15天集EB而言，如果上市定位较高，其风险与收益并不对称，配置价值将大打折扣，随着时间推移“换股期前赎回条款”将严重制约其价位和弹性。股价不过高也不过低从而使其成功“闯关提前赎回条款”是最理想的情景，显然难度大大高于传统转债。

因此，我们仍建议仅从一级市场的角度积极参与其申购，中长期配置价值有限。

**条款跟踪**

洛钼转债进入赎回触发倒计时，吉视确定赎回登记日，民生仍在等待银监会审批。(完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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